معرفی برگزیدگان نخستین جشنواره ملی انیمیشن کوتاه دانشجویی «پویان»

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جشنواره انیمیشن کوتاه دانشجویی «پویان» عصر پنجشنبه، ۱۳ آذر، با برگزاری آیین اختتامیه در دانشکدههای هنرهای زیبای دانشگاه تهران به کار خود پایان داد و برگزیدگان بخشهای مختلف آن معرفی شدند.
این رویداد هنری که با استقبال هنرمندان جوان، دانشجویان و علاقهمندان به پویانمایی همراه بود، در دور نخست خود میزبان ۲۰۲ اثر بود که از میان آنها، ۲۵ اثر توسط هیئت انتخاب، برای بخش مسابقه اصلی برگزیده شدند.
هیئتهای انتخاب و داوری با مشارکت نسل جوان
هیئت انتخاب این دوره متشکل از جمعی از دانشجویان و فارغالتحصیلان برتر رشته انیمیشن از دانشگاههای مختلف بودند. بر این اساس، مرضیه دهقانیپور، فریبا عبدالخانی، پریا سینائیان، مینا محمودی، تکتم روشن، فاطمه محمدی، نرگس فرهادزاد و محمدعرفان محمدحسنی و حسین هداوند، مسئولیت انتخاب آثار بخشهای مختلف جشنواره را بر عهده داشتند داشتند.
هیئت داوری بخش مسابقه را امیرمحمد دهستانی، مهین جواهریان، دکتر محمد فدوی، حسین ملایمی، بابک نکوئی و فرخ یکدانه تشکیل دادند که همگی از چهرههای سرشناس و متخصصان عرصه انیمیشن هستند و مسئولیت ارزیابی نهایی آثار را عهدهدار شدند. دبیران اجرایی این دوره نیز از میان دانشجویان دانشگاه تهران بودند.امیرحسین ازادی دبیر جشنواره، پریا سیناییان دبیر اجرایی، حسین معین دبیر هنری، امین سعادت دبیرامور مالی و روابط عمومی، امیرحسین اکبری دبیر فنی، پیمان جمشیدیان دبیر تحریریه، محمدکریم پور و علی اصغر یزدان پناه لاری دبیر مستندسازی و امیر محمد حاتم زاده دبیر فضای مجازی بوده اند.
برندگان جوایز اصلی به شرح زیر معرفی شدند.
جایزه بزرگ پویان شامل تندیس طلایی پویان دو گرم طلا و جایزه ۳۰۰ میلیون تومانی حمایت از ساخت یک انیمیشن دیگر برای اثر: «سفرناک» ساخته سمیرا حسینی برای جهانسازی خلاقانه، روایت منسجم و کیفیت تولید.
جایزه بهترین کارگردانی: به محمدمهدی قاضیزاده برای فیلم «یک داستان سیاه و سفید» به دلیل هدایت هنرمندانه، برداشت بصری قدرتمند و انسجام روایی. دیپلم افتخار این بخش به اثر «ماروت» ساخته زهرا عظیمی تعلق گرفت.
جایزه بهترین انیمیت: به اثر «باگ» ساخته علی معصومی برای خلق حرکت، ریتم و انرژی زنده. دیپلم افتخار این بخش به «مرغسانان» اثر سارا علیمرادی اهدا شد.
جایزه بهترین فیلمنامه: به نرگس فضلی برای نگارش اثر «راهی که آمدهایم» به پاس روایت ساختارمند و انسانی. دیپلم افتخار این بخش نیز به «در واپسین سالیان عمر» نوشته مینا سادات آیتاللهی اعطا شد.
برگزیدگان از نگاه تماشاگران
این جشنواره بخش ویژهای را به انتخاب مستقیم مخاطبان اختصاص داده بود که نتایج آن پس از جمعآوری آرای تماشاگران در اکرانهای دانشجویی و عمومی اعلام شد:
برگزیده اول: «سفرناک» اثر سمیرا حسینی
برگزیده دوم: «یک داستان سیاه و سفید» اثر محمدمهدی قاضیزاده
برگزیده سوم: «مرد و پنجره» اثر فاطمه احمدی
نخستین جشنواره «پویان» با برگزاری دوازده نشست تخصصی و اکرانهای مختلف از آثار پر افتخار انیمیشن روز دنیا، گام اول خود را برداشت. دانشکده های هنرهای زیبای دانشگاه تهران از تمامی شرکتکنندگان، حامیان و دستاندرکاران قدردانی کرد و بر تداوم این رویداد در دورههای آینده تأکید کرد.
