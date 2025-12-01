به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، انیمیشن سینمایی «یوز» به کارگردانی رضا ارژنگی و تهیه‌کنندگی احسان کاوه با گذشت دو ماه از اکران و در آستانه فروش ۶۹ میلیارد تومان، عنوان پٌرفروش‌ترین انیمیشن سینمای ایران را از آن خود کرد.

«یوز» با پشت سر گذاشتن دو انیمیشن «ببعی قهرمان» و «بچه زرنگ» که به ترتیب فروشی نزدیک به ۶۸ میلیارد و ۶۳ میلیارد در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۲ داشتند، لقب پرفروش‌ترین انیمیشن ایران را گرفته است.

همزمان با رکوردشکنی جدید این انیمیشن، از پوستر جدید «یوز» با طرحی از سیروان مهدوی رونمایی شد.

این اثر پیش از این و همزمان با روز جهانی کودک، به صورت نیم‌بها در سینماهای سراسر کشور عرضه شد که با ثبت ۴٨ سانس فوق‌العاده، فروش ٣ میلیارد و ٣۶٠ میلون تومان و جذب ۷۰ هزار مخاطب، رکورد پرفروش‌ترین و پرمخاطب‌ترین روز تاریخ سینمای ایران برای یک فیلم کودک را شکست و به صدرنشین گیشه روزانه سینمای ایران تبدیل شد.

انیمیشن سینمایی «یوز»، محصول مشترک مرکز انیمیشن سوره و ویستامدیا با حمایت بانک صادرات ایران، که روایتی پرماجرا از تکاپوی یک یوزپلنگ ایرانی برای بازگشت به آغوش وطن دارد، توسط پخش بهمن سبز در سینماهای سراسر کشور در حال اکران است.