به گزارش خبرگزاری مهر، احسان نیکمحضر، گفت: ثبتنام در رویداد جایزه هنر استان یزد زیر نظر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد، بهصورت رسمی آغاز شده و هنرمندان علاقهمند میتوانند با مراجعه به وبسایت جشنواره فرایند نامنویسی خود را انجام دهند.
وی افزود: هنرمندان برای ثبتنام باید به نشانی اینترنتی sarvehonar.com مراجعه کرده و اطلاعات خواستهشده را تکمیل کنند تا امکان حضور در این رویداد هنری برای آنان فراهم شود.
دبیر اجرایی نخستین رویداد جایزه هنر سال یزد با بیان اینکه ثبتنام از بین آثار ارائه شده در سال ۱۴۰۴ انجام میشود، تصریح کرد: این رویداد در سال نخست بر سه زمینه هنری شامل موسیقی، هنرهای نمایشی و هنرهای تجسمی متمرکز است و تلاش شده بستری مناسب برای ارزیابی و معرفی آثار شاخص این حوزهها فراهم شود.
نیکمحضر ادامه داد: هدف از برگزاری این رویداد، حمایت از هنرمندان، شناسایی استعدادهای برتر و ایجاد انگیزه برای تولید آثار فاخر هنری در استان یزد است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در سالهای آینده و با توسعه زیرساختها و افزایش مشارکت هنرمندان، سایر زمینههای هنری نیز به این جشنواره افزوده خواهند شد تا جایزه هنر سال یزد به رویدادی جامع در عرصه هنر تبدیل شود.
