به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی احمدی شامگاه دوشنبه در آئین اختتامیه نخستین جشنواره ملی عکس «ویان» در کرج با تقدیر از مجموعه‌های مشارکت‌کننده در برگزاری این رویداد هنری، اظهار کرد: لازم می‌دانم از تمامی نهادها و شخصیت‌هایی که در شکل‌گیری این جشنواره مهم نقش داشتند تشکر کنم؛ کسانی که با دغدغه‌مندی معنوی، مادی و اجرایی خود این رویداد را به ثمر رساندند.

وی با بیان اینکه در جهانی که تصویر بیش از هر زمان در زندگی بشر جریان دارد، این پرسش مطرح می‌شود که جایگاه عکاسی چیست، افزود: در عصر موبایل، شبکه‌های اجتماعی و هوش مصنوعی، عکاسی همچنان مصداق هنر است؛ نه به خاطر ابزار، بلکه از آن جهت که نگاه هنرمند از پشت لنز منتقل می‌شود و عکس زمانی هنر است که روح لطافت هنری درون تکنیک قرار گیرد.

سرپرست معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روایت‌گری و حفظ وقایع تاریخی را دو ویژگی بنیادین هنر عکاسی دانست و گفت: نگاه هنرمند روایتی می‌آفریند که خودِ تصویر آن را بیان می‌کند؛ تفاوتی ندارد که یک مادر در تلاش برای گرم نگه داشتن فرزندش باشد، حیوانی وفاداری خود را نشان دهد یا رزمنده‌ای در میدان جنگ به هم‌رزمانش یاری رساند، عکس روایت می‌کند؛ روایت عاطفه، وفاداری، مقاومت و حقیقت زندگی.

احمدی افزود: تصاویر، حافظه تاریخی ملت‌ها هستند. بسیاری از لباس‌ها، سبک‌های زندگی و واقعیت‌های گذشته را از دل تصاویر دوره‌های گوناگون، از باستان تا قاجار، می‌شناسیم لذا عکس‌ها تاریخ را زنده نگه می‌دارند و شرایط اجتماعی هر دوره را برای نسل‌های بعد تبیین می‌کنند.

وی با اشاره به ضعف تاریخی شرق در روایت‌سازی، گفت: متأسفانه ما شرقی‌ها بسیاری از پدیده‌های عظیم خود را روایت نکرده‌ایم و این یک نقصان است و غربی‌ها گاه برای پدیده‌های کوچک روایت‌های بزرگ می‌سازند؛ اما ما هنوز بخش زیادی از میراث خود را بی روایت رها کرده‌ایم، در حالی که اگر روایت‌های درست بیان شود، هویت ایرانی در هر سرزمین و عصری افتخارآفرین است.

احمدی ادامه داد: بخشی از اعتبار تاریخی هر حاکمیت و هر جامعه، به هنر آن دوره گره خورده است؛ همان‌گونه که امروز از دوران صفویه بیش از جنگ‌ها، هنر آن دوره در حافظه تاریخ مانده است لذا هنر، یکی از عوامل ماندگاری هویت فرهنگی در هر دوره تاریخی است.

وی با تأکید بر نقش هنر در تقویت تاب‌آوری جامعه، گفت: هنر می‌تواند مقاومت و توان عبور از بحران‌های اجتماعی را در مردم بالا ببرد لذا هنگامی که نسل امروز در تصاویر، قهرمانان تاریخ و نحوه مواجهه آنان با بحران‌ها را می‌بیند، در نخستین چالش‌ها نمی‌شکند؛ زیرا تصویر با او سخن می‌گوید و پشتوانه تمدنی‌اش را یادآور می‌شود.

سرپرست معاونت امور هنری وزارت فرهنگ در پایان با تقدیر دوباره از هنرمندان و دست‌اندرکاران جشنواره ویان، ابراز امیدواری کرد: با ظرفیت ارزشمندی که در استان البرز وجود دارد، شاهد گسترش فعالیت‌های هنری بیشتری باشیم تا آثار هنرمندان بتواند به زبان هنر در تقویت تاب‌آوری جامعه مؤثر واقع شود.