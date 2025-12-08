سیامک رهپیک عضو حقوقدان شورای نگهبان در گفتگو با خبرنگار مهر راجع به ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی و عمل به توصیههای رهبری از سوی مسئولان و آحاد مختلف جامعه بیان کرد: وحدت و انسجام ملی جزو موضوعات اساسی و بنیادین جمهوری اسلامی است و حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری با توجه به مبانی دینی و سند قانون اساسی از ابتدای پیروزی انقلاب بر روی این موضوع تاکید داشتند.
وی ادامه داد: وحدت و انسجام در سطح ملی و همچنین در سطح جهان اسلام جزو مقدمات و اسباب ایجاد اقتدار و قدرت است.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان خاطرنشان کرد: تجربه تاریخی این را به ما نشان داده است که اگر وحدت و انسجام در سطح ملی در امور داخل کشور و در سطح جهان اسلام برای کشورهای اسلامی در حد مقبولی وجود داشته باشد، بسیاری از مشکلات و تهدیداتی که در پیرامون کشور و حوزه اسلامی وجود دارد یا از بین میرود و یا به شدت کاهش پیدا میکند و کنترل میشود.
رهپیک تصریح کرد: تاکیداتی در سالهای بعد از انقلاب بر موضوع وحدت صورت گرفته است که نمونههای آن را در دفاع مقدس، دفاع ۱۲ روزه و سایر امور اقتصادی و سیاسی شاهد بودیم، وحدت نقش کنترل در آسیبها را داشته است و در بسیاری از موارد نقش توسعهای ایفا کرده است و پیشرفت کشور و تحقق اهداف حوزه اسلامی از طریق وحدت و انسجام انجام شده است.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان با طرح این موضوع که هیچ موضوع دیگری جایگزین وحدت نخواهد شد، ادامه داد: هیچگاه ابزار و امکانات و یا به طور مثال در حوزه نظامی، تسلیحات و در حوزه فناوری، پیشرفتهای علمی که در جای خودشان مؤثر هستند جایگزین انسجام ملی و وحدت نمیشوند.
ره پیک که نقش وحدت را معنوی میداند، معتقد است: وحدت نقش معنوی در جامعه برای مسائل کلان کشور و حوزه اسلام دارد، از این جهت تاکید رهبری برای حفظ وحدت و انسجام تأکیدی درست و به جا است؛ اگر همه دقت کنند متوجه اهمیت این موضوع میشوند.
وی با بیان اینکه رهبر انقلاب و نخبگان جامعه به حفظ وحدت توصیه میکنند، ادامه داد: باید توجه داشت که هر بخشی از جامعه وظیفهای برای حفظ وحدت جلوگیری از شکستن وحدت دارد، همه باید مراقب باشند تا تفرقه و چندگانگی به وجود نیاید.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان تاکید کرد: طبیعتاً در حفظ وحدت و انسجام ملی بخش نخبگان به ویژه نخبگان سیاسی و مدیران همچنین نخبگان فرهنگی مسئولیت بسیار بالایی را بر عهده دارند اما بزرگترین نقش در حفظ وحدت بر عهده مردم است که به این موضوع کاملاً حساس و متوجه هستند و در حوادث اهمیت این موضوع را درک میکنند.
رهپیک افزود: نقش وحدت برای مردم بسیار روشن است و ملاحظه میکنید که هم اکنون با وجود مشکلاتی که در کشور وجود دارد، وقتی از آحاد مردم سوال پرسیده میشود که چه چیزی در حل مشکلات مؤثر است و چه چیزی تهدیدات را دفع میکند، همه اذعان میکنند که انسجام و وحدت حرف اول را میزند و انشاءالله این وحدت و انسجام ادامه پیدا کند و تقویت شود.
