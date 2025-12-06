  1. جامعه
تعیین سقف مهریه؛ راهکار یا چالش/ ۴۳

بهروزآذر: امیدواریم با دقت شورای نگهبان مصوبه مهریه اصلاح شود

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده گفت: هم‌زمان با دیدار زنان با مقام معظم رهبری، بندی در مجلس تصویب شد که با اصول متعدد قانون اساسی و سیاست‌های کلی خانواده در تعارض است.

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا بهروزآذر در آئین افتتاحیه هفته زن و گرامیداشت مقام مادر گفت: رئیس‌جمهور همواره تأکید دارند که صدای بی‌صداها باید شنیده شود و مسائل با تفاهم حل شود.

وی با اشاره به مصوبه اخیر مجلس درباره مهریه اظهار داشت: مهریه بخشی از ساختار حقوقی خانواده است و باید همراه با دیگر اجزا به‌صورت یکپارچه اصلاح شود. کاهش سقف ضمانت اجرای وصول مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه، بدون توجه به سایر حقوق و تکالیف زوجین در خانواده و تأمین حقوق شرعی و قانونی زنان قابل پذیرش نیست. در این خصوص از ابتدای ارائه طرح مذکور در صحن علنی مجلس و از اوایل اردیبهشت ماه با نمایندگان و کمیسیون‌ها جلسات متعدد داشتیم و خوشبختانه بسیاری از کارشناسان، وکلا، قضات، جامعه‌شناسان و فعالان حوزه خانواده در کنار ما بودند.

معاون رئیس‌جمهور ادامه داد: تصور می‌کردیم موضوع کاهش سقف اجرای مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه با حذف ۳ ماده پایانی طرح، حذف شده است. اما چهارشنبه گذشته، هم‌زمان با دیدار ما با مقام معظم رهبری، موضوع فوق در مجلس و با پیشنهاد و پیگیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب شد که با اصول متعدد قانون اساسی و سیاست‌های کلی خانواده و قانونگذاری در تعارض است. صدای شادی نماینده مجلس که پس از تصویب بند مذکور ابراز و منتشر شد نیز تأسف‌بار بود.

بهروزآذر با بیان اینکه امیدواریم با دقت شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت، این موضوع اصلاح شود، تصریح کرد: از زنان کشور می‌خواهیم آرامش خود را حفظ کنند؛ ما در کنار ایشان هستیم و تلاش می‌کنیم نظرات کارشناسی را منتقل کنیم و امیدواریم نمایندگان مجلس با توجه به حقوق شرعی و قانونی زوجین در خانواده، تصمیمی اتخاذ نمایند که هیچ زن و مرد ایرانی احساس تضییع حق نکند.

    • زهره IR ۱۸:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      خانم بهروز آذر خواهشاً تو به فکر ما خانم های ایران نباش تو هنوز به فکر خودت باش ما که اعتراض نداریم برای تصویب مجلس شورای اسلامی کاهش سقف اجرای مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه
    • محمود بزرگ زاده US ۲۰:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      خانم معاون زمانی که سقف مهریه ۱۱۰ تا بود کل مهریه ۲ میلیارد نمیشد ولی با توجه به افزایش بی حد ومرز نرخ طلا قیمت ۱۴ تا سکه بیش از دومیلیارد شده و به همین علت تعداد زیادی از مردان به علت نداشتن مهریه توسط زنان دربند کشیده شده اند آیا شما این موارد را درک میکنید.

