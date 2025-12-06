بهروزآذر: امیدواریم با دقت شورای نگهبان مصوبه مهریه اصلاح شود

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا بهروزآذر در آئین افتتاحیه هفته زن و گرامیداشت مقام مادر گفت: رئیس‌جمهور همواره تأکید دارند که صدای بی‌صداها باید شنیده شود و مسائل با تفاهم حل شود.

وی با اشاره به مصوبه اخیر مجلس درباره مهریه اظهار داشت: مهریه بخشی از ساختار حقوقی خانواده است و باید همراه با دیگر اجزا به‌صورت یکپارچه اصلاح شود. کاهش سقف ضمانت اجرای وصول مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه، بدون توجه به سایر حقوق و تکالیف زوجین در خانواده و تأمین حقوق شرعی و قانونی زنان قابل پذیرش نیست. در این خصوص از ابتدای ارائه طرح مذکور در صحن علنی مجلس و از اوایل اردیبهشت ماه با نمایندگان و کمیسیون‌ها جلسات متعدد داشتیم و خوشبختانه بسیاری از کارشناسان، وکلا، قضات، جامعه‌شناسان و فعالان حوزه خانواده در کنار ما بودند.

معاون رئیس‌جمهور ادامه داد: تصور می‌کردیم موضوع کاهش سقف اجرای مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه با حذف ۳ ماده پایانی طرح، حذف شده است. اما چهارشنبه گذشته، هم‌زمان با دیدار ما با مقام معظم رهبری، موضوع فوق در مجلس و با پیشنهاد و پیگیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب شد که با اصول متعدد قانون اساسی و سیاست‌های کلی خانواده و قانونگذاری در تعارض است. صدای شادی نماینده مجلس که پس از تصویب بند مذکور ابراز و منتشر شد نیز تأسف‌بار بود.

بهروزآذر با بیان اینکه امیدواریم با دقت شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت، این موضوع اصلاح شود، تصریح کرد: از زنان کشور می‌خواهیم آرامش خود را حفظ کنند؛ ما در کنار ایشان هستیم و تلاش می‌کنیم نظرات کارشناسی را منتقل کنیم و امیدواریم نمایندگان مجلس با توجه به حقوق شرعی و قانونی زوجین در خانواده، تصمیمی اتخاذ نمایند که هیچ زن و مرد ایرانی احساس تضییع حق نکند.