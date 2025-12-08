بهروزآذر: روایت واحد و واقعی از زن ایرانی به دنیا ارائه دهیم

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا بهروزآذر معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در مراسم گرامیداشت هفته زن و مقام مادر در وزارت امور خارجه، از حمایت‌های دستگاه دیپلماسی در ارتقای جایگاه زنان در عرصه‌های بین‌المللی تشکر کرد و گفت: انتخاب و به‌کارگیری نیروهای متخصص و توانمند زن در سطوح مختلف مدیریتی، اقدام ارزشمندی است که می‌تواند به گسترش ظرفیت‌های زنان در حوزه دیپلماسی کمک کند.

وی با اشاره به حضور اولین مدیرکل زن در معاونت سیاسی وزارتخانه، از انتصاب سفیر زن تشکر کرد و اظهار داشت: امیدوارم بر تعداد سفیران زن به‌عنوان نمایندگان رسمی جمهوری اسلامی ایران افزوده شود.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به تأسیس دفتر اتحادیه تجاری زنان بریکس و همکاری معاونت امور زنان و خانواده و وزارت امور خارجه تصریح کرد: برای حضور زنان در اتحادیه تجاری بریکس، با گروهی از بانوان توانمند را سازمان‌دهی کردیم تا به‌عنوان نمایندگان ایران در پنج حوزه تخصصی این اتحادیه فعالیت کنند.

بهروزآذر با بیان اینکه در دولت چهاردهم توجه ویژه‌ای به نقش زنان شده است، خاطرنشان کرد: تا امروز ۲۱ انتصاب با حکم رئیس‌جمهور انجام شده، بیش از ۲۸ معاون وزیر زن داریم که اگر رؤسای سازمان‌ها و مراکز که هم‌طراز معاون وزیر هستند را نیز اضافه کنیم، این عدد به حدود ۶۵ نفر می‌رسد که در همه دولت‌ها بی‌سابقه است.

وی ادامه داد: متأسفانه آنقدر در حوزه زنان سیاه‌نمایی کردند که بیان برخی از دستاوردهای زنان ایرانی در عرصه‌های علمی، دانشگاهی، اقتصادی و… در مجامع بین‌المللی برای بسیاری باورپذیر نیست. زیرا تصویری که از زن ایرانی در سال‌های گذشته ساخته شده متفاوت بوده است. ما باید این واقعیت‌ها و دستاوردهای زنان را با صدای بلند در جهان منعکس کنیم.

معاون رئیس‌جمهور خواستار تمرکز بر اشتراکات و دستاوردهای زنان ایران در بازنمایی بین‌المللی شد و ابراز داشت: فرهنگ ایران، از زبان فارسی و زبان مادری گرفته تا صنایع دستی، هنر و علم، بخش عمده‌ای از حیات خود را مدیون زنان است. لازم است از موازی‌کاری جلوگیری کنیم و روایت واحد و واقعی از زن ایرانی ارائه دهیم.

بهروزآذر با اشاره به ظرفیت دیپلماسی استانی یادآور شد: این ابتکار و ظرفیت می‌تواند ابزار مهمی برای تقویت دیپلماسی اقتصادی زنان باشد. آمادگی داریم زنان روستایی، عشایر و صاحبان مشاغل خانگی - حتی در دورافتاده‌ترین نقاط مرزی - در مسیر توسعه مهارت‌ها و کسب‌وکارهای خود به عرصه بین‌المللی متصل شوند. امیدوارم با نگاه ویژه، از این ظرفیت در توسعه محصولات صادراتی بانوان بهره‌برداری شود.