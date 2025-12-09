به گزارش خبرنگار مهر، زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور، در سومین جشنواره ملی تجلیل از حکمرانان زن با اشاره به نقش تاریخی زنان ایران در عرصه مجاهدت و سازندگی، گفت: زنان همواره یکی از ارکان اصلی پیشرفت کشور بوده‌اند و امروز نیز در عرصه حکمرانی نقشی تعیین‌کننده دارند.

وی با اشاره به حضور زنان در دوران دفاع مقدس و ثبت بیش از ۱۷ هزار زن شهید، جانباز و آزاده، افزود: زنان ایران در همه مقاطع تاریخی در خط مقدم ایثار و مدیریت اجتماعی نقش‌آفرین بوده‌اند.

بهروزآذر با استناد به سیاست‌های کلی نظام و برنامه هفتم توسعه، تأکید کرد: دستگاه‌ها موظف‌اند موانع شکوفایی زنان را شناسایی و برطرف کنند. او گفت تحقق این هدف بدون حضور زنان در فرآیندهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری ممکن نیست؛ حضوری که می‌تواند صدای زنان، کودکان، سالمندان، افراد دارای معلولیت و گروه‌های کمتر شنیده‌شده را به عرصه سیاست‌گذاری برساند.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به نگاه ویژه دولت چهاردهم به توانمندسازی زنان، اعلام کرد: برای نخستین‌بار چهار زن در هیئت دولت حضور دارند و تا امروز بیش از ۲۱ حکم مدیریتی برای بانوان صادر شده است.

وی گفت رئیس‌جمهور بر استفاده حداکثری از ظرفیت زنان تأکید دارد و معتقد است در صورت باز شدن عرصه‌های مدیریتی، سهم زنان می‌تواند بسیار فراتر از سهمیه‌های پیشنهادی باشد.

بهروزآذر با بیان اینکه دختران ایرانی بیش از ۶۰ درصد ورودی دانشگاه‌ها و بیش از ۷۰ درصد نیروهای حوزه سلامت را تشکیل می‌دهند، افزود مهم‌ترین اصل این است که زنان بتوانند آزادانه مسیر شغلی خود را انتخاب کنند و حاکمیت نیز باید این مسیر را تسهیل کند.

وی به آمارهای جدید از افزایش حضور زنان در مدیریت کشور اشاره کرد و گفت: اکنون ۲۳ فرماندار زن، ۸۷ بخشدار زن و ۱۶ شهردار زن در کشور فعالیت می‌کنند. همچنین ۷۲ مدیرکل زن در وزارت کشور و حدود چهار هزار دهیار زن در روستاها مشغول به خدمت هستند. به گفته او، بخش مهمی از بار مدیریت اجتماعی در مناطق روستایی و عشایری بر دوش زنان دهیار قرار دارد.

بهروزآذر با تجلیل از نقش زنان فعال در حکمرانی، تأکید کرد این مدیران نه‌تنها نماینده نیمی از جمعیت کشور، بلکه حامل بخش بزرگی از سرمایه فکری و تخصصی ایران هستند.

وی گفت: زنان باید صدای همه اقشار، چه رأی‌دهنده و چه غیررأی‌دهنده، چه شبیه و چه دور از زندگی خود، را بشنوند و مسائل آنان را بدون تردید و خجالت در جلسات مدیریتی مطرح کنند.

معاون رئیس‌جمهور بر ضرورت توسعه «نگرش جنسیتی» در سازمان‌ها تأکید کرد و گفت: در مواجهه با مسائل اجتماعی، از مصرف آب و برق تا حمل‌ونقل، آلودگی هوا و کاهش خشونت خانگی، باید تفاوت نقش زنان و مردان را شناخت و هر دو جنس را به‌طور متوازن توانمند کرد. او افزود همه مسئولان باید کمک کنند تا این رویکرد در نظام اداری کشور نهادینه شود.

بهروزآذر در پایان ضمن تبریک این روز، از همه زنان حاضر در عرصه حکمرانی خواست با قدرت بیشتر، نقش مدیریتی و مادرانه خود را تلفیق کرده و برای ارتقای کیفیت حکمرانی در کشور تلاش کنند.