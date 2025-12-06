صلاحیت «پزشکیان» در انتخابات مجلس توسط شورای نگهبان رد نشده بود

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی طحاننظیف، سخنگوی شورای نگهبان، امروز (شنبه ۱۵ آذرماه) در نشست دانشجویی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، ضمن گرامیداشت روز دانشجو، اظهار داشت: آزادیخواهی، عدالتطلبی، سکولارستیزی و رفتارهای ضداستعماری جزو ماهیت جریان دانشجویی است. نمیتوان جریان دانشجویی را تصور کرد اما این واژگان در ذهن مرور نشود. هنگامی که از جریان دانشجویی سخن میگوییم، منظور آزادیخواهی، عدالتطلبی و استکبارستیزی است؛ دقیقاً به همین دلیل دشمنان ملت همواره تلاش کردهاند نقش و تأثیر دانشجویان در جامعه را کمرنگ کنند.
وی با بیان اینکه «دانشجو همواره در جامعه مؤثر بوده است»، افزود: اگر دانشجو اثرگذار نبود، دشمن بر آن متمرکز نمیشد. دشمن میکوشد حضور دانشجویان را در جامعه کمرنگ کند. طبع دانشجویی، آرمانخواهی است و این ویژگی ذاتی جریان دانشجویی باعث شده جامعه دانشجویی همواره پیشران حرکتهای اجتماعی باشد و جامعه را به سمت پیشرفت هدایت کند.
سخنگوی شورای نگهبان با تأکید بر اینکه حضرت امامخمینی (ره) دانشگاه را «مبدأ تحولات اجتماعی» میدانستند، تصریح کرد: چه در دوران مبارزه و چه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، همواره شاهد توجه و احترام امام (ره) به قشر دانشجو بودهایم. امتداد این نگاه را در دیدگاههای رهبر معظم انقلاب نیز مشاهده میکنیم؛ رهبر انقلاب نگاهی رفیع و بلند به جامعه دانشجویی دارند و برای این جریان سرفصلها و وظایف معتبری قائل هستند؛ از جمله شأن گفتمانسازی.
وی با بیان اینکه «گفتمانسازی یعنی شکلدهی به ابعاد مختلف جامعه»، افزود: اینکه چه موضوعی مهم و چه موضوعی کماهمیت تلقی شود، از دانشگاه بیرون میآید و این شأن والایی برای جریان دانشجویی است. این موضوع در سیره و سلوک رهبر معظم انقلاب بارها دیده شده است؛ جلسات مستقیم و مستمر ایشان با دانشجویان، چه به لحاظ تعدد، چه کیفیت و چه زمانی که صرف این جلسات میکنند، بسیار قابل توجه است. بهنظر من جریان دانشجویی باید قدر این موقعیت را بداند.
طحاننظیف با اشاره به اینکه «مناسبتها شرایط متفاوتی دارند»، بیان کرد: بهعنوان مثال برای انتخابات مجلس یکسری شرایط وجود دارد، برای انتخابات ریاستجمهوری شرایط دیگری، برای انتخابات خبرگان رهبری شرایطی متفاوت و برای انتخابات شوراها نیز شرایطی مجزا، هرچند نظارت بر انتخابات شوراها بر عهده شورای نگهبان نیست. این شرایط هرکدام متفاوت است و حتی فرآیند و مراحل این انتخابات نیز گاه با یکدیگر تفاوت دارد.
شرایط انتخابات ریاستجمهوری را قانون اساسی تعیین کرده است
این عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به اینکه «شرایط انتخابات ریاستجمهوری توسط قانون اساسی تعیین شده است»، تصریح کرد: اصل ۱۱۵ قانون اساسی شرایط انتخابات ریاستجمهوری را مشخص میکند. اما برای انتخابات مجلس، قانون شرایط دیگری را مقرر کرده است. اتفاقاً این شرایط در قانون اساسی نیامده و قانون اساسی تعیین آن را به قانون عادی سپرده است. به تعبیر حقوقی، قانون عادی این شرایط را مشخص میکند و بنابراین گاهی امکان افزایش یا کاهش این شرایط وجود داشته است.
بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس سه مرحله دارد
وی ادامه داد: زمانی شرط مدرک کارشناسی برای انتخابات مجلس تعیین شده و زمانی شرط مدرک کارشناسی ارشد. مجلس در مقاطع مختلف این شرایط را تغییر داده است. همچنین مراحل این انتخابات نیز متفاوت است. درباره انتخابات مجلس، قانون سه مرحله را پیشبینی کرده است. ابتدا هیئتهای اجرایی که ارتباطی با شورای نگهبان ندارند؛ فرماندار در فرآیندی ۳۵ نفر از معتمدین محلی را معرفی میکند و آنها از میان خود ۷ نفر را انتخاب میکنند. این افراد بههمراه فرماندار و رئیس ثبتاحوال، هیئت اجرایی را تشکیل میدهند. بررسی اولیه صلاحیتها در انتخابات مجلس توسط این هیئت انجام میشود. سپس امکان شکایت به هیئت نظارت وجود دارد که این هیئت ارتباطاتی با شورای نگهبان دارد و در نهایت، بررسی نهایی صلاحیتها در شورای نگهبان صورت میگیرد.
وی افزود: اما در انتخابات ریاستجمهوری تنها یک مرحله وجود دارد و از ابتدا شورای نگهبان وارد بررسی میشود. گاهی در فضای رسانهای مطالب نادرستی مطرح میشود و وظیفه ما، توضیح و تبیین است. برای مثال مکرر پرسیده میشود که چگونه رئیسجمهور در انتخابات مجلس ردصلاحیت شده و سپس در انتخابات ریاستجمهوری تأیید شده است؛ این ادعا کاملاً نادرست است. ایشان در انتخابات مجلس توسط شورای نگهبان رد نشده بودند. در مرحله هیئتهای اجرایی—که ارتباطی با شورای نگهبان ندارد—رد شده بودند و سپس از حق قانونی خود استفاده کرده و شکایت کردند و در مرحله هیئت نظارت استان تأیید شدند. نشان آن نیز این است که ایشان از مجلس به دولت رفتند. شورای نگهبان طبق روال قانونی خود عمل کرده است؛ همانگونه که رئیسجمهور چهار دوره قبل نیز در انتخابات مجلس تأیید صلاحیت شده بود.
قانون اساسی را برای آگاهی از حقوق خود مرور کنید
طحاننظیف با ابراز تأسف از اینکه «برخی تصور روشنی از دوران پیش از تصویب قانون اساسی ندارند»، خطاب به دانشجویان گفت: مواردی که قانون اساسی امروز در اختیار ما قرار داده، نباید مفروض و عادی تلقی شود. سالیانی وجود داشته که مردم از بسیاری از این حقوق محروم بودهاند. بسیاری از حقوقی که امروز بهسادگی از کنار آن عبور میکنیم، با تلاش فراوان بهدست آمده است؛ از جمله اینکه مجازات باید بر اساس قانون باشد. باور کنید دورههایی بوده که مجازاتها بر اساس قانون صورت نمیگرفت. اگر قانون اساسی را مرور کنید، نسبت به ساختارهای قانونی کشور، دستگاهها، قوای مختلف و حقوق خودتان آگاهی بیشتری پیدا خواهید کرد.
