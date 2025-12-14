به گزارش خبرگزاری مهر، هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، ضمن ارائه گزارشی از دیدارهای خود با دانشجویان در ایام روز دانشجو در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: «در ایام ‎دانشجو، توفیق حضور در جمع دانشجویان دانشگاه‌های شهید بهشتی، شهید رجایی، شهرکرد (دولتی و آزاد) و رودهن فراهم شد. بخش قابل توجهی از گفتگوها ناظر به قانون اساسی و نقش آن در مطالبه‌گری و حل مسائل بود؛ دانشگاه محل پیوند نقد و مطالبه‌گری با ظرفیت‌های موجود در قانون اساسی است.