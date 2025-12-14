  1. سیاست
۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۱۸

دانشگاه، محل پیوند نقد و مطالبه‌گری با ظرفیت‌های قانون اساسی است

سخنگوی شورای نگهبان، ضمن ارائه گزارشی از دیدارهای خود با دانشجویان در ایام روز دانشجو، نوشت: دانشگاه محل پیوند نقد و مطالبه‌گری با ظرفیت‌های موجود در قانون اساسی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، ضمن ارائه گزارشی از دیدارهای خود با دانشجویان در ایام روز دانشجو در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: «در ایام ‎دانشجو، توفیق حضور در جمع دانشجویان دانشگاه‌های شهید بهشتی، شهید رجایی، شهرکرد (دولتی و آزاد) و رودهن فراهم شد. بخش قابل توجهی از گفتگوها ناظر به قانون اساسی و نقش آن در مطالبه‌گری و حل مسائل بود؛ دانشگاه محل پیوند نقد و مطالبه‌گری با ظرفیت‌های موجود در قانون اساسی است.

زهرا علیدادی

