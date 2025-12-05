دهقانی: بیش از ۱۵ کیلو مواد مخدر از ۲ مسافرنما در مشهد کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عباسعلی دهقانی اظهار کرد: مأموران کلانتری پایانه مشهد با رصدهای اطلاعاتی خود به خبری در خصوص جا به جایی محموله مواد مخدر به شهر مشهد توسط ۲ مسافرنما با استفاده از یک دستگاه اتوبوس دست یافته و بلافاصله وارد عمل شدند.

جانشین فرمانده انتظامی مشهد افزود: مأموران کلانتری پایانه پس از چند ساعت کنترل خودروهای ورودی، اتوبوس مورد نظر را شناسایی و بلافاصله وارد عمل شدند و ضمن دستگیری ۲ نفر در بازرسی از ساک مسافرتی آن‌ها ۱۵ کیلو و ۷۸۱ گرم تریاک کشف کردند.

وی خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند.