به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی سازمان انتقال خون، مدیرکل مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با حضور در مرکز انتقال خون وصال از روند ارائه خدمات به اهداکنندگان خون بازدید کرد.

در این بازدید که با همراهی احمد قره‌باغیان، مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران، سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع؛ داوود حیدر نسب و سرپرست معاونت اجتماعی بابک یکتاپرست و محمدرضا مهدی‌زاده، مدیرکل انتقال خون استان تهران صورت گرفت، کرمان پور در جریان فرآیند خدمت‌رسانی به اهداکنندگان، چالش‌های موجود و نیازهای عملیاتی قرار گرفت.

کرمان پور در گفت‌وگو با کارکنان مسائل مربوط به کمبود نیرو، دغدغه‌های پرسنلی و شرایط کاری را از نزدیک ارزیابی و بر نقش مؤثر نیروهای تخصصی در استمرار خدمات حیاتی انتقال خون تاکید کرد و برای پیگیری رفع مشکلات و حمایت‌های لازم قول مساعد داد.

وی همچنین با حضور در بخش‌های فنی ضمن آشنایی با فرایند تولید خون و فرآورده‌ها و نحوه آماده سازی آن، در جریان کمبود برخی تجهیزات و ضرورت ارتقای زیرساخت‌ها قرار گرفت.

در این بازدید راهکارهای ارتقای بهبود وضعیت معیشتی کارکنان، بهبود وضعیت تکریم اهدا کنندگان و بهینه سازی فضای اهدای خون با تاکید بر نقش ویژه بانوان در اهدای خون و بهبود شرایط برای آنان، ترمیم منابع انسانی و راهکارهای جذب نیرو، سختی کار پرسنل و رفع موانع قانونی برای ارتقای دریافتی کارکنان مورد توجه قرار گرفت.

کرمان پور ضمن بازدید از شرایط کار در سردخانه منفی ۴۰ درجه، سختی کار کارکنان انتقال خون را مورد توجه قرار داد.

مدیرکل مرکز روابط‌عمومی وزارت بهداشت در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های مجموعه انتقال خون تهران بر حمایت وزارت بهداشت برای بهبود شرایط، تأمین نیازهای ضروری و تقویت توان عملیاتی انتقال خون تأکید کرد.