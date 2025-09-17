امیدواریم با مشارکت مردم هیچ کمبودی در ذخایر خون کرمانشاه نداشته باشیم

به گزارش خبرنگار مهر، علی سروش رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به همراه دکتر ظهرابی معاون درمان و دکتر بیدهندی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه، شامگاه چهارشنبه از بخشهای مختلف اداره کل انتقال خون استان بازدید کرد.
در جریان این بازدید، رئیس دانشگاه با حضور در بخشهای پذیرش، نمونهگیری، بانک خون، فرآوری، آزمایشگاه و پخش خون، ضمن قدردانی از تلاشهای شبانهروزی کارکنان این مجموعه، از نزدیک در جریان فرآیند اهدای خون و تأمین فرآوردههای خونی قرار گرفت.
سروش همچنین در گفتگو با جمعی از اهداکنندگان خون، اقدام انساندوستانه آنان را ارزشمند خواند و تأکید کرد که مشارکت بیشتر مردم در این حوزه، تضمینکننده سلامت جامعه و نجات جان بیماران نیازمند خواهد بود.
در ادامه، دکتر میرزاده مدیرکل انتقال خون استان گزارشی از روند خدماترسانی، نحوه پذیرش اهداکنندگان واجد شرایط و آخرین وضعیت ذخایر خون و فرآوردههای خونی در استان ارائه کرد.
موضوع تأمین فرآوردههای خونی بیماران خاص بهویژه بیماران تالاسمی نیز در این بازدید بهطور ویژه بررسی شد و مقرر گردید در نشستی مشترک با حضور مسئولان دانشگاه، اداره انتقال خون و نمایندگان بیماران، این موضوع پیگیری و راهکارهای لازم برای رفع دغدغه بیماران اتخاذ شود.
در حاشیه این بازدید، از یکی از اهداکنندگان مستمر خون با حضور رئیس دانشگاه تقدیر شد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در پایان این دیدار و در جمع خبرنگاران با تأکید بر اهمیت حیاتی خون سالم گفت: سازمان انتقال خون استان در راستای پاسخگویی به نیاز مراکز درمانی عملکرد مطلوبی دارد و امیدواریم با مشارکت بیشتر مردم، در آینده شاهد هیچگونه کمبودی در این زمینه نباشیم.
مدیرکل انتقال خون استان نیز در این برنامه با قدردانی از حمایتهای دانشگاه علوم پزشکی اظهار کرد: تعامل سازنده دانشگاه و اداره انتقال خون در ترویج فرهنگ اهدای خون بسیار ارزشمند است و استمرار این همراهی مردمی، تضمینکننده نجات جان بیماران خواهد بود.
گفتنی است مراکز اهدای خون استان حتی در ایام تعطیل نیز آماده خدمترسانی هستند و از شهروندان خواسته شده با مشارکت گستردهتر در این امر انساندوستانه، به تداوم چرخه حیات بیماران نیازمند کمک کنند.
