تقویت سازوکارهای حقوقی ربع رشیدی تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی محمدزاده، روز شنبه در جلسه کمیته راهبردی مجموعه تاریخیفرهنگی ربع رشیدی که در محل سالن جلسات معاونت سیاسی برگزار شد، ضمن تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف اسناد زمین مجموعه، موضوع آزادسازی عرصه و حریم این میراث ارزشمند را یکی از مهمترین اقدامات جاری دانست و گفت: این امر پیشنیاز مولدسازی، ساماندهی و بازآفرینی مجموعه در چارچوب برنامههای کلان استان است.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجانشرقی ادامه داد: نشاندار شدن ربع رشیدی برای دولت و بخش خصوصی باید بهعنوان یک روند دائمی تثبیت شود، روندی که استفاده هدفمند از مشوقهای مالیاتی و ظرفیتهای قانونی را در مسیر توسعه پایگاه و اجرای پروژههای راهبردی ممکن خواهد ساخت.
او افزود: این رویکرد، ربع رشیدی را از یک پروژهای صرفاً حفاظتی خارج و آن را به یک محور فعال توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تبدیل میکند.
محمدزاده در ادامه اظهار کرد: برگزاری جلسه مشترک با مجمع نمایندگان استان، شهردار تبریز، بخش خصوصی و صنایع بزرگ در دستور کار قرار گرفته تا پیوستهای مالی و اجرایی مجموعه با مشارکت همه نهادهای تأثیرگذار تکمیل شود.
معاون سیاسی، اجتماعی استاندار تصریح کرد: بهرهگیری از منابع توازن استانی نمایندگان، ظرفیتهای مسئولیت اجتماعی صنایع بهویژه حوزه مس، و همچنین نقشآفرینی اتاق بازرگانی میتواند جریان تأمین مالی پروژههای ربع رشیدی را شتاب دهد و مسیر اجرای برنامههای روشن و قابل سنجش را فراهم سازد.
او افزود: تشکیل جلسه تخصصی با حضور دانشگاه هنر، شهرداری، مجتمع ربع رشیدی، معاونت گردشگری و ادارهکل میراث فرهنگی استان برای ارائه طرح جامع گردشگری این مجموعه در دستور کار قرار دارد. این طرح سند پایهای برای احیای هویت تاریخی ربع رشیدی و تبدیل آن به یک مقصد علمی، فرهنگی و گردشگری است که باید با مشارکت نهادهای تخصصی و بهرهگیری از دیدگاههای علمی تکمیل شود.
محمدزاده در پایان با تأکید بر اهمیت این میراث جهانیارزش، خاطرنشان کرد: ربع رشیدی تنها یک پروژه حفاظت فیزیکی نیست، بلکه نماد هویت تمدنی تبریز و آذربایجان است و برنامهریزیهای انجامشده به دنبال آن است تا این مجموعه در ردیف مهمترین محورهای توسعه فرهنگی استان قرار گیرد.
