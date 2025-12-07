به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی محمدزاده روز یکشنبه در نشست تخصصی مشاورین امور بانوان دستگاه‌های اجرایی که به مناسبت هفته زن، برگزار شد، اظهار داشت: رسالت و نقش بی‌بدیل زنان در اجتماع و مأموریت‌های آنان در حوزه‌های مختلف با چالش‌هایی روبه‌روست که لازم است برای رفع آن‌ها نقشه‌راه و سندی جامع تدوین شود.

وی با بیان اینکه باید چالش‌های پیش‌روی زنان به عنوان نیمی از جمعیت کشور پذیرفته و برای رفع آن‌ها تلاش کرد، افزود: حتی بعضاً هم وقتی می‌خواهیم کارهایی انجام دهیم دنبال تبعیض‌های مثبت هستیم در حالی که زن در جامعه ما به حدی توانمندی و ظرفیت دارد که نیاز به تبعیض‌های مثبت ندارد.

معاون استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به مطالعات انجام‌شده در زمینه آسیب‌های حوزه بانوان، خاطرنشان کرد: اگرچه مطالعات کافی در این زمینه صورت گرفته، اما اثربخشی برنامه‌های اجراشده مطلوب نبوده است.

محمدزاده از صدا و سیما خواست تا با تشکیل میزهای گفت‌وگوی، باب اندیشه ورزی و گفتگو در این حوزه را وسعت بخشد.

وی هم‌چنین بر طراحی برنامه‌ای شاخص در سطح استان جهت تجلیل از بانوان موفق و توانمند با مشارکت استانداری تأکید کرد و گفت: این برنامه باید در محورها و حوزه‌های مختلف به‌منظور معرفی نخبگان و برگزیدگان حوزه زنان باشد.

این نشست به مناسبت هفته زن و با حضور مشاورین امور بانوان دستگاه‌های اجرایی استان آذربایجان‌شرقی برگزار شد.