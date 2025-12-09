محکومیت ۱۲.۵ میلیاردی مشاور املاک متخلف در پاکدشت

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش جودکی، بعد از ظهر سهشنبه، در جمع خبرنگاران، از محکومیت یک واحد مشاور املاک متخلف در شهرستان پاکدشت به پرداخت ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال خبر داد.
جودکی در ادامه اظهار کرد: پرونده گرانفروشی و دریافت کمیسیون اضافی بیش از نرخ تعرفه مصوب به ارزش ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در شعبه اول تعزیرات حکومتی شهرستان پاکدشت مورد رسیدگی قرار گرفت.
وی افزود: شعبه رسیدگیکننده با بررسی مدارک و مستندات موجود، تخلف انتسابی را محرز دانست و متهم را علاوه بر الزام به پرداخت ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در حق شاکی، به پرداخت ۱۰ میلیارد ریال جزای نقدی معادل چهار برابر ارزش تخلف محکوم کرد که در مجموع این واحد صنفی به پرداخت ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال محکوم شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستانهای استان تهران خاطرنشان کرد: گزارش این تخلف از سوی اتاق اصناف شهرستان پاکدشت تهیه و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شده بود.
