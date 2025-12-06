آماده باش آذربایجان غربی با صدور هشدار نارنجی هواشناسی

مهدی صابری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه طبق پیش بینی الگوی بارشی سامانه جدید بارشی از فردا تا اوایل هفته آینده در سطح استان فعال خواهد بود، افزود: در این راستا آماده باش نیروهای مدیریت بحران ضروری است.

وی با بیان اینکه اوج بارش‌های آن از فردا یکشنبه تا روز چهارشنبه پیش بینی می‌شود، اضافه کرد: از روز پنجشنبه تا اوایل هفته آینده، این سامانه تضعیف یافته و به تدریج از سطح استان خارج خواهد شد.

صابری با اشاره به صدور هشدار نارنجی افزود: طی روزهای یکشنبه تا چهارشنبه با آب گرفتگی معابر، سیلابی شدن رودخانه‌ها و مسیل‌ها، مه گرفتگی و کاهش دید و همچنین لغزندگی و کولاک برف در محورهای کوهستانی استان مواجه خواهیم بود.

رئیس اداره پیش بینی هواشناسی آذربایجان غربی با بیان اینکه فعالیت این سامانه بارشی کل استان را در برمی گیرد، گفت: آمادگی دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران، اجتناب از تردد و اتراق در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها و فعالیت‌های کوهنوردی، خودداری از سفرهای غیر ضرور و احتیاط در ترددهای شهری و جاده‌ای توصیه می‌شود.

صابری همچنین بر پاکسازی دهانه پل‌ها و لایروبی کانال‌ها و آب‌روها، اطمینان از استحکام سازه‌های موقت و تابلوهای تبلیغاتی به سبب وزش باد گاهی شدید، توجه به توصیه‌های کارشناسان جهاد کشاورزی تاکید کرد.