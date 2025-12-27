هشدار نارنجی هواشناسی در آذربایجان غربی؛ دما ۱۰ درجه کاهش می یابد

مهدی صابری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت آب و هوای استان، اظهار کرد: با ورود و فعالیت سامانه بارشی جدید و بارش برف و باران از اواخر امروز شنبه در استان شاهد وزش باد گاهی شدید و افت دما ۶ تا ۱۰ درجه خواهیم بود.

وی با بیان اینکه فعالیت این سامانه بارشی تمام مناطق بویژه جنوب و مرکز استان را در برمی گیرد، ادامه داد: فعالیت این سامانه بارشی تا روز سه شنبه در استان تداوم خواهد داشت.

صابری اضافه کرد: به دنبال تشدید فعالیت سامانه بارشی در استان لغزندگی، آب گرفتگی معابر، سیلابی شدن رودخانه‌ها و مسیل‌ها، کولاک برف در جاده‌ها، کاهش دید و یخ زدگی از مخاطرات پیش رو خواهد بود.

وی، بر ضرورت آمادگی دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران تأکید کرد و گفت: مدیریت در مصرف و توزیع حامل‌های انرژی، خودداری از سفرهای غیر ضروری و احتیاط در ترددهای شهری و جاده‌ای و تجهیز خودروها به لوازم زمستانی، پرهیز از تردد و اتراق در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها و فعالیت‌های کوهنوردی توصیه می‌شود.