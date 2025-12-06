حجت الاسلام کاظمی: حجاب محوری برای حفظ هویت اسلامی جامعه است

حجت الاسلام والمسلمین کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حجاب یکی از ارکان مهم حفظ هویت اسلامی در جوامع مسلمان است و این مسئله باید در تمامی سطوح اجتماعی و فرهنگی نهادینه شود.

وی افزود: اسلام به‌طور ویژه به حجاب اهمیت داده و این موضوع تنها مربوط به زنان نیست، بلکه کل جامعه باید در حفظ ارزش‌های اسلامی و دینی شریک باشند. رعایت حجاب نه تنها وظیفه‌ای فردی است، بلکه یک مسئولیت اجتماعی و فرهنگی است که باید به آن توجه ویژه داشت.

حجت الاسلام کاظمی در ادامه به نقش خانواده‌ها در نهادینه‌سازی فرهنگ حجاب اشاره کرد و گفت: والدین نقش مهمی در تربیت فرزندان و انتقال این فرهنگ به نسل‌های آینده دارند. اگر خانواده‌ها در این زمینه موفق عمل کنند، قطعاً جامعه به‌طور طبیعی به رعایت اصول حجاب و عفاف پایبند خواهد بود.

رئیس تبلیغات اسلامی جزیره قشم همچنین از نهادهای فرهنگی و اجتماعی خواست که برنامه‌های بیشتری برای ترویج فرهنگ حجاب و عفاف در جامعه برگزار کنند: نهادهای فرهنگی باید با برنامه‌ریزی‌های هدفمند، اهمیت حجاب را به‌طور گسترده در جامعه ترویج دهند و به بانوان یادآوری کنند که این فریضه دینی نه تنها در راستای تکمیل ایمان، بلکه در حفظ سلامت اجتماعی و فرهنگی جامعه نیز تأثیرگذار است.

حجت الاسلام کاظمی در پایان از مسئولان خواست که با اتخاذ سیاست‌های حمایتی، شرایط مناسب‌تری برای گسترش فرهنگ حجاب در جزیره قشم فراهم کنند و افزود: ما باید با ایجاد فضای مناسب و برخورد صحیح، زمینه‌ساز گسترش فرهنگ حجاب در جامعه شویم.