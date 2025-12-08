حجت‌الاسلام والمسلمین محمد خانجانی، رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان پارسیان، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکلات اخیر در برخی نقاط کشور، از جمله برگزاری دو ماراتن بانوان بدون حجاب در جزیره کیش، تأکید کرد: حجاب نه تنها یک امر فردی، بلکه یک ضرورت اجتماعی است که در هر جامعه اسلامی باید به آن احترام گذاشته شود. بی‌توجهی به حجاب و نادیده گرفتن قوانین کشور نه تنها به تضعیف بنیان‌های فرهنگی می‌انجامد بلکه موجب بروز بی‌قانونی و به خطر افتادن امنیت اجتماعی می‌شود.

وی در ادامه افزود: در کشورهای اسلامی، حجاب به عنوان یک اصل مذهبی و فرهنگی شناخته می‌شود که به همراه آن، ارزش‌هایی چون عفت، پاکدامنی و احترام به اصول اجتماعی حفظ می‌شود. متأسفانه در روزهای اخیر شاهد بی‌احترامی به این اصول در برخی از رویدادهای عمومی بودیم که این مسأله می‌تواند تبعات سنگینی برای جامعه به دنبال داشته باشد. باید توجه داشت که حجاب، صرفاً یک پوشش نیست بلکه یک فرهنگ است که در آن انسان‌ها باید به یکدیگر احترام بگذارند و حدود اجتماعی را رعایت کنند.

رئیس تبلیغات اسلامی پارسیان در ادامه تصریح کرد: ترویج فرهنگ حجاب و عفاف باید از سطح خانواده‌ها آغاز شود و نهادهای فرهنگی و آموزشی نیز نقش کلیدی در این مسیر دارند. حجاب، علاوه بر حفظ سلامت اخلاقی جامعه، به تقویت بنیان‌های خانوادگی و اجتماعی نیز کمک می‌کند. ما باید همگان را نسبت به این مسأله حساس کنیم و از بروز هرگونه بی‌قانونی در این حوزه جلوگیری نمائیم.

حجت‌الاسلام خانجانی در پایان ضمن اشاره به افزایش هجمه‌های فرهنگی از سوی دشمنان اسلام، بر لزوم توجه به آموزش‌های دینی و ترویج فرهنگ حجاب در سطح مدارس، دانشگاه‌ها و دیگر نهادهای اجتماعی تأکید کرد.

وی افزود: همه باید در این راستا همکاری کنند تا کشورمان از تهدیدات فرهنگی مصون بماند و هویت اسلامی خود را حفظ کند.