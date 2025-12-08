فرماندار گناوه: روز دانشجو نماد مبارزه علم با استکبار است

به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری بعد از ظهر دوشنبه در آئین جشن مشترک دانشگاه‌های شهرستان گناوه در تالار بهزاد، با تبریک میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن و همچنین سالروز تولد بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی (ره)، اظهار کرد: حضرت فاطمه زهرا (س) الگویی جامع، الهام‌بخش و جاودانه برای تمامی زنان، به‌ویژه دختران و بانوان ایران اسلامی است.

فرماندار گناوه همچنین با گرامیداشت ۱۶ آذر، روز دانشجو، گفت: روز دانشجو در حقیقت نماد ایستادگی علم در برابر استکبار و فریاد عدالت‌خواهی و ندای حق‌طلبی دانشجویانی است که رشادت، فداکاری و هویت آنان برای همیشه در تاریخ با عزت و عظمت ثبت شده است.

فرماندار گناوه با اشاره به نقش دانشگاه‌ها در پیشرفت کشور افزود: دولت وفاق ملی با باور عمیق به اینکه دانشگاه موتور محرک توسعه است، تلاش می‌کند با استفاده از ظرفیت جامعه نخبگانی، کاستی‌ها را به حداقل برساند.

وی گفت: هرچند موانعی در مسیر توسعه دانشگاه‌ها وجود دارد، اما امیدواریم با وحدت، هم‌افزایی و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها، این موانع را از سر راه برداریم.

وی در پایان از حضور مسئولان استانی و شهرستانی، اساتید، دانشجویان و کارکنان دستگاه‌های اجرایی و برگزارکنندگان مراسم قدردانی کرد.

در این مراسم بخش‌های مختلف اجرا شد و در پایان از دانشجویان منتخب در بخش‌های علمی، فرهنگی و هنری دانشگاه‌های پیام‌نور، آزاد و علمی کاربردی با اهدای لوح، قدردانی شد.