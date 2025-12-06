گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و مصر

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و بدر عبدالعاطی وزیر امور خارجه مصر، بعد از ظهر شنبه در یک تماس تلفنی در خصوص روابط دوجانبه و تحولات منطقه رایزنی و تبادل نظر کردند.

دو وزیر ضمن بررسی روابط دوجانبه، برای ادامه گفتگوها در راستای توسعه روابط فیمابین توافق کردند.

طرفین همچنین ضمن بررسی آخرین تحولات منطقه به‌ویژه وضعیت در لبنان و غزه در نتیجه ادامه تجاوزات و نقض‌های مکرر آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی، بر ضرورت اقدام عاجل جامعه جهانی برای توقف جنایات رژیم صهیونیستی تاکید کردند.

در این گفتگوی تلفنی، موضوع هسته‌ای ایران نیز مطرح شد و وزیر امور خارجه دیدگاه‌های کشورمان را در این خصوص بیان کرد.