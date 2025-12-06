به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی شنبه شب در نشست کارگروه اجتماعی، سلامت و امور بانوان این شهرستان با بیان اینکه دولت نگاه ویژه‌ای به مسائل اجتماعی دارد، اظهار کرد: بسیاری از رخدادها و پدیده‌های اجتماعی باید در مرحله اول با نگاه اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد.

وی با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت مردم در حل مسائل افزود: اگر مسائل را از ابتدا به‌عنوان بحران یا موضوع امنیتی ببینیم، عملاً خود را محدود کرده‌ایم. نگاه اجتماعی باعث می‌شود بتوانیم از همراهی مردم، سمن‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد نیز بهره‌مند شویم.

فرماندار دشتی یکی از موضوعات مهم این کارگروه را پدیده تکدی‌گری عنوان کرد و گفت: اگرچه این مسئله در شهرستان ما گسترده نیست اما اگر امروز برای چاره‌جویی اقدام نکنیم، فردا ممکن است تبدیل به یک آسیب جدی و معضل اجتماعی شود.

مقاتلی تأکید کرد: لازم است دستگاه‌هایی همچون شهرداری، نیروی انتظامی و بهزیستی بر اساس شرح وظایف خود به‌صورت منسجم و فوری وارد عمل شوند تا موضوعات جزئی و مقطعی امروز، در آینده به بحران تبدیل نشود.

مقاتلی یکی از رویکردهای مهم دولت در حوزه اجتماعی را اجرای طرح محله‌محوری دانست و بیان کرد: سال‌ها دستگاه‌های مختلف به‌صورت پراکنده در محلات برنامه‌هایی داشتند؛ اما اکنون دولت به دنبال همگرایی، انسجام و اجرای یک طرح جامع و یکپارچه در محلات است. در شهرستان دشتی نیز تشکیل ساختار این طرح در دستور کار قرار گرفته و باید اجرای آن با سرعت بیشتری دنبال شود.

وی اضافه کرد: طرح محله‌محوری علاوه بر آثار اجتماعی، می‌تواند در حوزه سیاسی و هویت محلی نیز منجر به تقویت سرمایه اجتماعی شود.

فرماندار دشتی با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری سواحل شهرستان گفت: ساحل زیبای دهستان کبگان و روستاهای ساحلی ما ظرفیت بی‌نظیری برای گردشگری دارند، اما متأسفانه در حوزه معرفی و تبلیغات ضعیف عمل شده است. با افزایش ۲۵۰ درصدی اعتبارات حوزه گردشگری، به‌دنبال احیا و ساماندهی فضاهای ساحلی و تفرجگاه‌های شهرستان هستیم.

وی از اعضای کارگروه خواست پیشنهادهای خود را درباره ساماندهی سواحل به‌صورت مکتوب ارائه دهند.

مقاتلی با تأکید بر اینکه بیان واقعیت‌ها باید مبتنی بر بررسی کارشناسی باشد، تصریح کرد: آنچه در جلسات مطرح می‌شود باید دقیق و متکی بر داده‌های واقعی باشد تا در خصوص تصمیمات اتخاذی آسیبی متوجه شهرستان نشود.