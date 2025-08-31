افتتاح ۴ طرح گردشگری و صنایع دستی در دشتی

به گزارش خبرنگار مهر، این آئین با حضور رضا مقاتلی فرماندار دشتی و مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان بوشهر برگزار شد.

فرماندار دشتی صبح یکشنبه در این مراسم با تقدیر از اقدامات مجموعه میراث فرهنگی و گردشگری استان اظهار داشت: حمایت از طرح‌های گردشگری و صنایع دستی از اولویت‌های مهم شهرستان است و در دستور کار قرار دارد.

رضا مقاتلی با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند شهرستان در این حوزه افزود: گردشگری و صنایع دستی یکی از فرصت‌های مهم اقتصادی دشتی است که با حمایت و سرمایه‌گذاری می‌توان این ظرفیت‌ها را احیا و شکوفا کرد.

فرماندار دشتی تصریح کرد: روستاهای ساحلی شهرستان دشتی ظرفیت بسیار خوبی در جذب گردشگر دارند و لازم است با تزریق اعتبارات ملی و نگاه جدی‌تر به حوزه گردشگری، زمینه توسعه زیرساخت‌ها و رونق اقتصادی این مناطق فراهم شود.