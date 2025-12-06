به گزارش خبرنگار مهر به نقل از یو اس تودی، مرکز این زمینلرزه، با عمق ۸ کیلومتر، در ابتدا در عرض جغرافیایی ۳۹.۲۴ درجه شمالی و طول جغرافیایی ۱۱۹.۵۲ درجه غربی تعیین شد.
مقامات گزارشی از خسارات احتمالی منتشر نکرده اند.
سازمان زمینشناسی ایالات متحده روز شنبه اعلام کرد که زلزلهای به بزرگی ۵.۹ ریشتر ۶ کیلومتری شرق دیتون، در ایالت نوادای ایالات متحده را لرزاند.
