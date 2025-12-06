  1. جامعه
۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۵۷

زلزله‌ای به بزرگی ۵.۹ ریشتر نوادا را لرزاند

سازمان زمین‌شناسی ایالات متحده روز شنبه اعلام کرد که زلزله‌ای به بزرگی ۵.۹ ریشتر ۶ کیلومتری شرق دیتون، در ایالت نوادای ایالات متحده را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از یو اس تودی، مرکز این زمین‌لرزه، با عمق ۸ کیلومتر، در ابتدا در عرض جغرافیایی ۳۹.۲۴ درجه شمالی و طول جغرافیایی ۱۱۹.۵۲ درجه غربی تعیین شد.

مقامات گزارشی از خسارات احتمالی منتشر نکرده اند.

