۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۱۷

۱۶۷ نانوایی در قزوین دوگانه سوز شدند

قزوین – مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قزوین گفت: بیش از ۱۶۰۰ نانوایی در استان باید به سمت دوگانه‌سوز شدن حرکت کنند و برنامه‌ریزی برای تجهیز آن‌ها در دستور کار است.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رستمی بعدازظهر شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار قزوین اظهار کرد: در استان بیش از ۱۶۰۰ نانوایی فعال است که لازم است فرایند دوگانه‌سوز شدن آن‌ها با جدیت دنبال شود.

وی افزود: تاکنون ۱۶۷ نانوایی در استان دوگانه‌سوز شده و تلاش می‌کنیم با برنامه‌ریزی لازم، سایر واحدها نیز به این سیستم مجهز شوند.

رستمی ادامه داد: با همکاری بنیاد برکت و بنیاد علوی برای پرداخت تسهیلات به ۵۵۰ نانوایی اقدام شده و امیدواریم با پشتیبانی این دو بنیاد، این تعداد از نانوایی‌ها نیز دوگانه‌سوز شوند. هدف‌گذاری ما افزایش تعداد نانوایی‌های دوگانه‌سوز تا پایان سال است.

وی اضافه کرد: در این زمینه هماهنگی‌های لازم با شرکت‌های تولید و تأمین سیلندر گاز نیز در حال انجام است تا نانوایی‌ها بتوانند در فرایند تجهیز، از این ظرفیت‌ها بهره‌مند شوند.

