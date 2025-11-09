آغاز طرح ملی تبدیل رایگان خودروهای شخصی مدل ۱۳۹۴ و بالاتر در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد نصیری با اشاره به اجرای طرح ملی تبدیل رایگان خودروهای شخصی مدل ۱۳۹۴ و بالاتر به دوگانه‌سوز اظهار کرد: در راستای سیاست‌های کلان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و به‌منظور توسعه مصرف سوخت پاک، طرح تبدیل رایگان خودروهای بنزینی شخصی مدل ۱۳۹۴ و بالاتر به دوگانه‌سوز در استان همدان آغاز شده است.

وی افزود: این طرح با هدف کاهش مصرف بنزین، صرفه‌جویی در منابع انرژی و کاهش آلایندگی هوای شهری به اجرا در آمده و تمامی مراحل تأمین تجهیزات، نصب مخزن و قطعات سیستم سی‌ان‌جی به‌صورت کاملاً رایگان برای متقاضیان انجام خواهد شد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه همدان تصریح کرد: مالکان خودروهای شخصی که مدل خودروی آنها ۱۳۹۴ و بالاتر است می‌توانند از روز یکشنبه ۱۸ آبان‌ماه با مراجعه به پایگاه اینترنتی رسمی طرح به نشانی GCR.NIOPDC.IR نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنند.

نصیری یادآور شد: علاوه بر خودروهای شخصی، مالکان خودروهای عمومی شامل تاکسی‌ها، وانت‌بارها و تاکسی‌های اینترنتی نیز همچون گذشته می‌توانند در این طرح شرکت کرده و نسبت به دوگانه‌سوز کردن وسیله نقلیه خود اقدام کنند.

وی ادامه داد: اجرای موفق این طرح علاوه بر مزایای اقتصادی، نقش مؤثری در کاهش آلودگی هوا و ارتقای ایمنی سیستم توزیع سوخت استان دارد و پیش‌بینی می‌شود استقبال خوبی از سوی شهروندان همدانی صورت گیرد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه همدان در پایان خاطرنشان کرد: تمامی مراحل نظارت، نصب و تحویل نهایی تجهیزات دوگانه‌سوز توسط کارگاه‌های مجاز زیرمجموعه مدیریت طرح سی‌ان‌جی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران انجام خواهد شد تا اطمینان لازم از ایمنی و استاندارد بودن خودروها حاصل شود.