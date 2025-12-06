به گزارش خبرنگار مهر، وحید پورحضرت بعد از ظهر شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار این شهرستان با تأکید بر لزوم افزایش نظارتها و آمادگی کامل برای شب یلدا، اظهار کرد: بازرسیهای مستمر، تقویت بازارهای روز و پیگیری تسهیلات واحدهای دوگانهسوز مورد تاکید است.
وی مدیریت آرد و نان را از اولویتهای اصلی دانست و گفت: بازرسیهای مستمر و تقویت بازارهای روز، نقش کلیدی در تنظیم قیمتها و تأمین کالاهای اساسی دارند.
پیگیری تسهیلات واحدهای دوگانهسوز و تقویت بازارهای روز
وی با اشاره به حمایتهای استانی در پرداخت تسهیلات به واحدهای دوگانهسوز، از دستگاههای متولی خواست تا پیگیری جدی برای افزایش تعداد این واحدها انجام دهند.
فرماندار رودبار همچنین با تأکید بر ظرفیتهای جغرافیایی شهرستان، افزود: بازارهای روز میتوانند به عنوان ابزاری مؤثر در کنترل قیمتها عمل کنند و همکاری شهرداریها در تأمین فضاهای مناسب ضروری است.
آمادگی برای شب یلدا با تأمین کالاهای پرمصرف
پورحضرت با اشاره به نزدیکی شب یلدا، بر لزوم نظارت دقیق بر بازار و تأمین کالاهای اساسی مانند آجیل و هندوانه با نرخ استاندارد تأکید کرد و گفت: فعال بودن بازارهای محلی و نظارت مستمر دستگاهها، امکان دسترسی مردم به کالاهای باکیفیت را فراهم میکند.
فرماندار رودبار با بیان اینکه این شهرستان دومین تولیدکننده طیور در استان گیلان است، از جهاد کشاورزی خواست تا موضوع جوجهریزی را با دقت رصد کرده تا از کاهش تولید در زمستان جلوگیری شود.
وی همچنین با اشاره به نگرانی روستاییان درباره کودهای شیمیایی، خواستار پیگیری این موضوع از طریق تعاون روستایی شد.
تشکیل منظم جلسات کمیسیون نظارت
پورحضرت در پایان بر تشکیل منظم جلسات کمیسیون نظارت تأکید و بیان کرد: با توجه به احتمال افزایش قیمتها در روزهای پیشرو، برگزاری منظم این جلسات و پیگیری مصوبات آن ضروری است.
