تیم هندبال سایپا با شکست سپاهان صدرنشین لیگ برتر مردان ماند

به گزارش خبرنگار مهر، هفته ششم سی‌وهشتمین دوره لیگ برتر هندبال مردان باشگاه‌های کشور شنبه شب با برگزاری پنج دیدار در شهرهای مختلف پیگیری شد. در حساس‌ترین بازی هفته و جدال تیم‌های بدون باخت لیگ، سایپا تهران که نیمه نخست را به سپاهان اصفهان واگذار کرده بود، در نهایت موفق شد با اختلاف یک گل و نتیجه ۲۶-۲۵ از سد میزبان خود عبور کند. تیم سایپا با این برد، روند بدون باخت و با ۱۲ امتیاز همچنان در صدر جدول باقی ماند. این شکست، نخستین باخت سپاهان در لیگ امسال بود.

تیم نفت و گاز گچساران با نتیجه ۳۴-۲۷ مغلوب مس کرمان شد. نفت و گاز با این باخت، ششمین شکست خود را ثبت کرد و بدون امتیاز در قعر جدول ماند. مس نیز با این پیروزی ۱۰ امتیازی شد و با یک بازی کمتر نسبت به سایپا، در رتبه دوم جدول قرار گرفت.

در دیگر دیدار هفته، نیروی زمینی سبزوار مهمان سنگ آهن بافق بود. این مسابقه که نیمه اول آن با یک گل برتری سنگ آهن به پایان رسیده بود، در نهایت با پیروزی ۲۵-۲۲ تیم نیرویز زمینی سبزوار پایان یافت. سنگ آهن با این شکست، نیروی زمینی نیز با کسب دو امتیاز این دیدار ۶ امتیازی شد و وضعیت خود در جدول را بهبود بخشید.

در اراک، هپکو میزبان استقلال کازرون بود. این مسابقه نزدیک در نهایت با نتیجه ۲۴-۲۴ مساوی به پایان رسید تا اولین تساوی لیگ سی‌وهشتم ثبت شود. استقلال با این تساوی ۹ امتیازی شد و همچنان در رده‌های بالای جدول باقی ماند. در آخرین دیدار هفته نیز سپاهان نوین در اصفهان میزبان پرواز هوانیروز بود. این دیدار پایاپای در دقایق پایانی با نتیجه ۲۶-۲۴ به سود سپاهان نوین پایان یافت تا این تیم دومین پیروزی خود در این فصل در لیگ ثبت کند.

نتایج کامل دیدارهای هفته ششم لیگ برتر هندبال به این ترتیب است:

* فولاد مبارکه سپاهان ۲۵ - سایپا تهران ۲۶

* نفت و گاز گچساران ۲۷ - مس کرمان ۳۴

* هپکو اراک ۲۴ - استقلال کازرون ۲۴

* سنگ آهن بافق ۲۲ - نیروی زمینی سبزوار ۲۵

* سپاهان نوین اصفهان ۲۶ - پرواز هوانیروز ۲۴

در پایان هفته ششم لیگ برتر هندبال، سایپا با ۱۲ امتیاز صدرنشین است و مس کرمان با یک بازی کمتر و ۱۰ امتیاز رتبه دوم را در اختیار دارد. استقلال کازرون و سپاهان نیز به ترتیب با ۹ و ۸ امتیاز در رده‌های سوم و چهارم قرار دارند. نیروی زمینی سبزوار با ۶ امتیاز پنجم است و سپاهان نوین، فرازبام خاییز دهدشت و پرواز هوانیروز هر کدام با ۴ امتیاز به ترتیب در جایگاه‌های ششم تا هشتم قرار گرفته‌اند. سنگ آهن بافق با ۲ امتیاز و هپکو اراک با یک امتیاز نهم و دهم هستند و نفت و گاز گچساران بدون امتیاز در انتهای جدول جای دارد.