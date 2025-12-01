پایان هفته پنجم لیگ برتر هندبال مردان با برتری صدرنشینان جدول

به گزارش خبرنگار مهر، هفته پنجم از سی و هشتمین دوره رقابتهای لیگ برتر هندبال مردان باشگاههای کشور امروز با برگزاری ۵ دیدار در شهرهای مختلف پیگیری شد.

در یکی از بازی های حساس و نزدیک هفته، تیم سایپا که در ابتدا از هپکو اراک عقب افتاده بود، در پایان موفق شد ۲۵-۲۳ برنده باشد تا روند شکست ناپذیری خود را حفظ کرده و در هفته ای که سپاهان استراحت داشت، صدرنشین شود.

در شهر کازرون، استقلال توانست در یک بازی سخت و دشوار از سد سپاهان نوین با نتیجه ۳۰-۲۸ عبور کند و به روند خوب خود ادامه دهد. آبی ها با کسب چهارمین برد خود ۸ امتیازی شدند و در کورس بالای جدول باقی ماندند.

سنگ آهن بافق یزد یکی از خط تیرهای جدول رده بندی لیگ برتر هندبال را پاک کرد و در جدال مهم انتهای جدول مقابل نفت و گاز گچساران به برتری ۲۹-۲۶ رسید تا بتواند اولین برد خود را در خانه دشت کند.

نیروی زمینی سبزوار در جدال تیم های نظامی لیگ برتر موفق شد مقتدرانه در خانه از سد پرواز هوانیروز عبور کند و با برتری ۳۰-۲۰ شرایط خود را در جدول کمی سروسامان دهد.

مس کرمان در یک بازی خانگی سخت مقابل فرازبام خاییز دهدشت، در حالی که در پایان نیمه اول از حریف عقب افتاده بود، در نیمه دوم نتیجه را جبران کرد و در نهایت با نتیجه ۳۲-۲۳ به برتری رسید تا به روند بی شکستی خود در جدول ادامه دهد.

نتایج کامل بازی های هفته پنجم لیگ برتر هندبال به شرح زیر است:

سایپا تهران ۲۵ – هپکو اراک ۲۳

مس کرمان ۳۲ – فرازبام خاییز دهدشت ۲۳

سنگ آهن بافق ۲۹ – نفت و گاز گچساران ۲۶

استقلال کازرون ۳۰ – سپاهان نوین ۲۸

نیروی زمینی سبزوار ۳۰ – پرواز هوانیروز ۲۰

در پایان هفته پنجم لیگ برتر هندبال، سایپا با ۱۰ امتیاز در صدر قرار گرفته و سپاهان و مس کرمان با یک بازی کمتر و ۸ امتیاز در رده های دوم و سوم قرار دارند. استقلال کازرون نیز ۸ امتیازی شده و در رده چهارم ایستاده و در ادامه تیم های فرازبام خاییز دهدشت، نیروی زمینی سبزوار و پرواز هوانیروز با ۴ امتیاز در جایگاههای پنجم تا هفتم جدول هستند. همچنین سنگ آهن بافق و سپاهان نوین با ۲ امتیاز و هپکو اراک و نفت و گاز گچساران بدون امتیاز در رده های هشتم تا یازدهم هستند.