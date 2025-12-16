تیم هندبال استقلال اولین شکست سایپا را در لیگ برتر رقم زد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز ۲۵ آذرماه هفته هشتم از سی‌ و هشتمین دوره لیگ برتر هندبال مردان باشگاه‌های کشور با برگزاری پنج دیدار در شهرهای مختلف پیگیری شد.

در حساس‌ترین دیدار هفته و در تهران، سایپا میزبان استقلال کازرون بود. این دیدار که از ابتدا با هیجان و برخوردهای فراوان دنبال شد، در نهایت با برتری ۲۴ بر ۲۰ استقلال کازرون به پایان رسید تا نخستین شکست سایپا در فصل جاری رقم بخورد. کازرونی‌ها با این پیروزی جای سایپا را در رده دوم جدول گرفتند.

در کرمان، مس صدرنشین تیم سپاهان نوین اصفهان را شکست داد و جایگاه خود را در صدر جدول تثبیت کرد.

فولاد مبارکه سپاهان اصفهان پس از دو شکست پیاپی میزبان تیم پرواز هوانیروز بود و این تیم را مغلوب کرد.

در نزدیک‌ترین دیدار هفته هم تیم نیروی زمینی سبزوار در یک بازی نزدیک تیم فرازبام دهدشت شکست داد.

نتایج کامل دیدارهای هفته هشتم از لیگ برتر هندبال مردان به این ترتیب است:

سایپا تهران ۲۰ – استقلال کازرون ۲۴

مس کرمان ۲۸ – سپاهان نوین اصفهان ۱۹

هپکو اراک ۳۰ – سنگ‌آهن بافق ۲۵

سپاهان اصفهان ۳۰ – پرواز هوانیروز ۲۶

نیروی زمینی سبزوار ۲۹ – فرازبام خائیز دهدشت ۲۸

در پایان هفته هشتم مس کرمان با ۱۴ امتیاز در صدر قرار دارد، استقلال کازرون با ۱۳، سایپا با ۱۲ و فولاد مبارکه سپاهان با ۱۰ امتیاز رده های دوم تا چهارم را در اختیار دارند. نیروی زمینی سبزوار با ۸ و سپاهان نوین با ۶ امتیاز جایگاههای پنجم و ششم را تصاحب کردند و هپکو، فرازبام و پرواز هم به ترتیب با ۵، ۵ و ۴ امتیاز در رده های بعدی قرار گرفتند. در انتهای جدول هم سنگ آهن بافق با ۲ و نفت و گاز گچساران با ۱ امتیاز جای دارند.