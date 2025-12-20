آغاز هفته هشتم لیگ برتر هندبال مردان با برتری نفت و سایپا

به گزارش خبرنگار مهر، هفته نهم از سی و هشتمین دوره لیگ برتر هندبال مردان باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری سه دیدار در شهرهای مختلف پیگیری شد.

در تهران تیم سایپا موفق شد در نیمه نخست برابر برابر تیم همشهری خود پرواز هوا نیروز پیروز شود. در ادامه تیم سایپا با ارائه یک بازی خوب از سد این تیم گذشت و برنده دربی تهران شد.

در گچساران هم تیم نفت و گاز گچساران برابر تیم نیروی زمینی سبزوار پیروز شد و به اولین برد خود در لیگ دست یافت.

در آخرین دیدار امروز هم تیم سپاهان نوین اصفهان که در خانه میزبان فرازبام خائیز دهدشت بود و موفق شد حریف خود را شکست دهد.

هفته نهم سی و هشتمین دوره رقابت‌های لیگ برتر هندبال مردان باشگاه‌های کشور فردا یکشنبه با برگزاری دو دیدار دیگر در بافق و اراک پیگیری می‌شود.

نتایج هفته نهم لیگ برتر هندبال مردان در روز شنبه ۲۹ آذرماه:

پرواز هوانیروز ۲۵- سایپا ۲۹

نفت و گاز گچساران ۳۲- نیروی زمینی سبزوار۲۹

سپاهان نوین اصفهان ۲۷-فرازبام خائیز دهدشت ۲۴

برنامه بازیهای روز یکشنبه ۳۰ آذرماه:

هپکو اراک - مس کرمان ساعت ۱۵

سنگ آهن بافق - سپاهان اصفهان ساعت ۱۶