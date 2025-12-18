دیدار رئیس فدراسیون هندبال با وزیر ورزش و جوانان

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا پاکدل رئیس فدراسیون هندبال، امروز (پنج‌شنبه) ۲۷ آذرماه با حضور در وزارت ورزش و جوانان با دکتر احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، دیدار و گفت و گو کرد.

در این دیدار، پاکدل گزارشی از عملکرد فدراسیون هندبال در بخش‌های مختلف ارائه کرد و به تشریح برنامه‌های پیش روی این فدراسیون در حوزه‌های ملی و باشگاهی پرداخت. همچنین مسائل و مشکلات موجود فدراسیون هندبال مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در راستای رفع موانع، وزیر ورزش و جوانان ضمن همراهی، دستورات لازم را صادر کرد.

در ادامه این نشست، رئیس فدراسیون هندبال درباره انتخابات پیش روی فدراسیون جهانی هندبال و فدراسیون هندبال آسیا توضیحاتی را به وزیر ورزش و جوانان ارائه داد و آخرین وضعیت و برنامه‌ریزی‌های مرتبط با این رویدادها را تشریح کرد.