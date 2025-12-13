به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، نان سالم میتواند منبعی ارزشمند از انرژی، فیبر و مواد مغذی باشد و در مقابل، نان ناسالم زمینهساز بسیاری از مشکلات گوارشی و تغذیهای خواهد شد.
نانوایان بهعنوان تولیدکنندگان این غذای اساسی، نقشی کلیدی در ارتقای سلامت جامعه دارند.
استفاده از آرد باکیفیت، پرهیز از افزودن مواد غیرمجاز مانند جوششیرین، رعایت زمان مناسب تخمیر و پخت اصولی، از جمله عواملی است که به تولید نان سالم کمک میکند.
تخمیر مناسب خمیر باعث افزایش قابلیت هضم نان و جذب بهتر مواد معدنی میشود و طعم و عطر مطلوبتری نیز به نان میبخشد.
از سوی دیگر، آموزش و بهروز بودن نانوایان در زمینه روشهای نوین و سالم پخت نان، اهمیت ویژهای دارد.
حمایت از نانوایان متعهد و آموزش دیده، نظارت بهداشتی مستمر و فرهنگسازی در میان مصرفکنندگان میتواند به بهبود کیفیت نان در جامعه کمک کند.
وقتی مردم به ارزش نان سالم آگاه باشند، تقاضا برای نان باکیفیت افزایش مییابد و این موضوع نانوایان را نیز به رعایت استانداردهای بالاتر تشویق میکند.
در نهایت، نان سالم نتیجه همکاری دو سویه میان نانوایان مسئولیتپذیر و مصرفکنندگان آگاه است. با احترام به این نعمت ارزشمند و توجه به شیوه تولید آن، میتوان گامی مؤثر در جهت سلامت فردی و اجتماعی برداشت.
