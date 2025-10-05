  1. استانها
  2. بوشهر
۱۳ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۵۷

تاکید فرماندار تنگستان بر افزایش کیفیت پخت نان

بوشهر- فرماندار تنگستان بر پخت نان با کیفیت و برخورد قاطع با نانوایی‌های متخلف در این شهرستان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر یکشنبه در بازدید سرزده از تعدادی از واحدهای نانوایی شهر اهرم و وضعیت پخت، بهداشت و کیفیت نان عرضه شده را از نزدیک مورد بررسی قرار داد.

فرماندار تنگستان ضمن بررسی دقیق فرآیند تهیه و پخت نان در این واحدها، بر اهمیت رعایت کامل موازین بهداشتی و اصول صحیح تولید تأکید کرد.

وی با اشاره به جایگاه نان در سبد غذایی مردم، تصریح کرد: نانوایان باید در جهت ارتقای کیفیت نان تولیدی خود برای شهروندان تلاش مضاعف داشته باشند.

سلیمانی در ادامه این بازدید با تاکید بر اینکه بازرسان و دستگاه‌های نظارتی با هرگونه کم‌فروشی، گران‌فروشی یا عدم رعایت استانداردها با جدیت و قاطعیت برخورد کنند، ادامه داد: در صورت مشاهده هرگونه تخلف، به‌ویژه در حوزه کیفیت و کمیت نان، گزارش آن برای اعمال برخورد قانونی به مراجع قضایی و تعزیراتی ارسال خواهد شد.

