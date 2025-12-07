  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۷:۴۹

مرحله اول داوری هشتمین دوسالانه ملی خوشنویسی برگزار شد

مرحله نخست داوری هشتمین دوسالانه ملی خوشنویسی ایران با حضور اعضای هیئت داوران و با ثبت رشد ۲۰ درصدی در انجمن خوشنویسان ایران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای برگزاری هشتمین دوسالانه ملی خوشنویسی ایران و بر اساس جدول زمان‌بندی مصوب، مرحله نخست داوری آثار رسیده با حضور اعضای هیئت داوران در فضایی تخصصی و منظم انجام شد. در این دوره، میزان مشارکت هنرمندان نسبت به دوره پیشین افزایش ۲۰ درصدی داشته است.

تمامی آثار در این مرحله تحت بررسی اولیه، ارزیابی فنی و سنجش معیارهای زیبایی‌شناختی قرار گرفتند تا آثار واجد شرایط برای ورود به مرحله بعد تعیین شوند. این روند مطابق با ضوابط و استانداردهای درج‌شده در فراخوان دوسالانه و با نظارت دقیق اعضای هیئت داوران انجام گرفت.

مرحله نهایی داوری نیز طبق برنامه، روز ۲۸ آذر و با حضور اعضای هیئت داوران برگزار می‌شود. در این مرحله، جمع‌بندی ارزیابی‌ها، گزینش نهایی آثار و تعیین برگزیدگان هشتمین دوسالانه ملی خوشنویسی ایران انجام خواهد شد.

آزاده فضلی

