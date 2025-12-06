به گزارش خبرنگار مهر، آئین بهرهبرداری از مجموعهای از پروژههای عمرانی، فرهنگی، خدماتی و ترافیکی منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان ظهر شنبه در قالب هشتاد و سومین ویژهبرنامه به احترام مردم اصفهان برگزار شد. در این مراسم شهردار اصفهان، معاون حملونقل شهرداری، اعضای شورای اسلامی شهر، مدیر منطقه ۱۲، جمعی از مدیران شهری، صنعتگران، معتمدان محلی و اهالی منطقه حضور یافتند و از پروژههایی همچون خیابان شهید عبدالرسول زرین، فرهنگسرای نگار، فاز نخست بوستان خانوادهمحور انتظار، پروژههای اداری و تجاری مشارکتی و مجموعهای از زیرساختهای عمرانی و خدماتی بازدید کردند. آنچه در ادامه میآید گزارش کامل خبرنگار مهر از سخنان مسئولان حاضر در این برنامه است.
اهمیت راهبردی خیابان شهید عبدالرسول زرین در شبکه حملونقل شهر
سعید ساکت، معاون حملونقل شهرداری اصفهان در ابتدای این برنامه با اشاره به نقش کلیدی خیابان شهید عبدالرسول زرین در کاهش مخاطرات ترافیکی و بهبود عملکرد شبکه ارتباطی منطقه ۱۲ گفت: خیابان تازهافتتاحشده یکی از مهمترین محورهای شریانی میان مجموعههای صنعتی شهر اصفهان است که در ادامه بزرگراه حضرت امام خمینی قرار دارد.
وی تاکید کرد: این محور به دلیل جایگاه ویژه در اتصال مراکز صنعتی، کاهش ریسک تردد خودروهای سنگین و افزایش راندمان شبکه حملونقل، در اولویت طراحی و اجرا قرار گرفت.
معاون حملونقل شهرداری ادامه داد: چالشهای فنی ناشی از تردد روزانه کامیونها و خودروهای سنگین ضرورت رعایت استانداردهای خاص ایمنی را دوچندان کرده بود و همین موضوع سبب شد طراحی پروژه با تاکید بر آرامسازی ترافیک و ارتقای ایمنی انجام شود.
وی افزود تمرکز اصلی طراحی این محور بر رفع نقاط حادثهخیز، تنظیم سرعت ناوگان سنگین، حل گلوگاههای هندسی و افزایش کیفیت روسازی بوده است.
ساکت ضمن اشاره به اهمیت گردشگری صنعتی در منطقه ۱۲ اظهار کرد: این منطقه به دلیل همجواری با صنایع بزرگ کشور، یکی از ظرفیتهای مغفولمانده در توسعه گردشگری صنعتی است و بدون تقویت معابر، امکان شکلگیری این نوع گردشگری فراهم نمیشود. وی بیان کرد استقرار چند مرکز درمانی تخصصی در این محدوده، از جمله مراکز خدماترسانی به کودکان معلول و بیماران کلیوی، ضرورت تکمیل زیرساختهای ارتباطی را بیش از پیش افزایش داده است.
معاون حملونقل شهرداری اعلام کرد: خیابان شهید عبدالرسول زرین با طول ۱۲۰۰ متر و عرض ۳۶ متر تکمیل شده و پس از بررسی کامل وضعیت ترافیکی اکنون آماده بهرهبرداری است.
وی از تلاش مدیر منطقه ۱۲، معاونان منطقه و پیمانکاران تقدیر کرد و افزود بخش قابل توجهی از پروژههای در حال اجرا در این منطقه ماهیت ترافیکی دارد و نقش مستقیم در بهبود دسترسی محلات خواهد داشت.
پیشرفت خط یک قطار شهری و اولویت ادامه مسیر تا دانشگاه صنعتی
ساکت در ادامه به یکی از مهمترین پروژههای کلانشهری یعنی توسعه خط یک قطار شهری اشاره و در ادامه و اظهار کرد: مجموعه مدیریت شهری با اراده واحد در حال پیگیری ادامه این خط تا دانشگاه صنعتی اصفهان است و این موضوع به عنوان اولویت استراتژیک حملونقل عمومی دنبال میشود. وی توضیح داد طول مسیر جدید پنج و نیم کیلومتر است و هزینه مهندسی، سازه و سیویل آن حدود سه هزار میلیارد تومان برآورد شده است. همچنین ۹۴ میلیون یورو برای تجهیزات تخصیص یافته و اجرای عملیاتی پروژه آغاز شده است.
وی تاکید کرد: توسعه حملونقل انبوهبر برای کاهش بار ترافیکی مناطق شمالی و شمالغربی شهر، از جمله منطقه ۱۲ حیاتی است و اجرای این پروژهها میتواند تحول قابل توجهی در کیفیت زندگی شهروندان ایجاد کند.
ساکت در پایان افزود مدیریت شهری با تمام توان در مسیر ارتقای زیرساختهای ترافیکی گام برمیدارد و بهرهبرداری از پروژههای جدید، نویدبخش آیندهای کارآمدتر برای شبکه حملونقل اصفهان است.
پیوست فرهنگی اجتماعی برای تمامی پروژههای عمرانی شهر الزامی شد
در بخش دیگری از مراسم، علی قاسمزاده، شهردار اصفهان با تاکید بر ضرورت نگاه انسانی، اجتماعی و فرهنگی به پروژههای عمرانی اظهار کرد: سیاست مدیریت شهری بر ارائه سریع خدمات به مردم است و منطقه ۱۲ در این زمینه عملکرد بسیار موفقی داشته است.
وی بیان کرد: مهاجرت تجربیات میان مدیران مناطق رویکردی مستمر در شهرداری است تا مناطق بتوانند از الگوهای موفق یکدیگر بهره ببرند.
شهردار اصفهان تاکید کرد: از این پس تمامی پروژههای عمرانی شهر باید دارای پیوست فرهنگی اجتماعی باشند. وی توضیح داد هر سازه شهری، از جمله محورهای شریانی، پلها، مراکز خدماتی و زیرساختهای حملونقل، باید بر اساس مطالعات تأثیرگذاری بر زندگی مردم اجرا شود. به گفته وی این مطالعات شامل بررسی اثر پروژه بر کسبوکارهای محلی، ارزیابی میزان اشراف احتمالی پلها بر منازل مردم، توجه به شرایط امنیت اجتماعی، نحوه بهرهمندی شهروندان از حملونقل جدید و تأمین نیاز افراد دارای معلولیت است.
قاسمزاده افزود: چکلیستهای جامع ملاحظات فرهنگی اجتماعی برای تمامی پروژهها تدوین شده و رعایت آنها الزامی است.
وی اجرای پروژههای اخیر منطقه ۱۲ را نمونهای از توجه به چنین ملاحظاتی دانست و تاکید کرد هدف نهایی مدیریت شهری افزایش کیفیت زندگی شهروندان است.
فرهنگسرای نگار؛ گامی بزرگ برای تقویت زیرساختهای فرهنگی منطقه ۱۲
در ادامه این آئین، پروژه مهم دیگری که مورد بهرهبرداری قرار گرفت، فرهنگسرای نگار بود. این فرهنگسرا که در مجاورت پارک مادر قرار دارد، با حضور مدیران شهری و به مناسبت روز زن و بزرگداشت مقام مادر افتتاح شد. عباسعلی علیخاصی، مدیر منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان در توضیح این پروژه اظهار کرد: در دوره کنونی مدیریت شهری، کمبود سرانههای فرهنگی و مذهبی در محلات مختلف منطقه یکی از مطالبات جدی مردم بوده است. وی گفت این مطالبه سبب شد چندین پروژه فرهنگی و مذهبی برنامهریزی، طراحی و اجرا شود.
وی اضافه کرد: فرهنگسرای نگار نمادی از این اقدامات است. ساخت شبستان اصلی مسجد المهدی در محله مهدیه، احداث مسجد قدس در محله عاشقآباد، آمادهسازی زمین مسجد امام جعفر صادق و چند پروژه فرهنگی ورزشی دیگر در محلات محمودآباد، ملک شهر و مسجد انسیه هورا نمونههایی از این مسیر توسعهای هستند.
علیخاصی درباره انتخاب محل فرهنگسرا اظهار کرد: پارک مادر یکی از پرترددترین فضاهای منطقه است و مردم بارها خواستار ایجاد یک مجموعه فرهنگی در نزدیکی آن شده بودند تا خانوادهها بتوانند از امکانات آموزشی، تفریحی و ورزشی بهرهمند شوند.
وی گفت: زمین مناسب شناسایی و خریداری شد، ساختمان چهار طبقه احداث گردید و پس از تجهیز کامل، مجموعه از همان روز افتتاح در اختیار شهروندان قرار گرفت.
مدیر منطقه ۱۲ هزینه ساخت این پروژه را حدود ۳۷ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: همکاری بسیار خوب پیمانکاران سبب شد پروژه با سرعت و کیفیت مطلوب اجرا شود.
تمرکز مدیریت شهری بر عدالت فرهنگی و ارتقای نقش زنان و خانواده
فرزانه کلاه دوزان رئیس کمیسیون خانواده، بانوان و جوانان شورای اسلامی شهر اصفهان در حاشیه افتتاح فرهنگسرای نگار اظهار کرد: منطقه ۱۲ با جمعیت قابل توجه و بافت اجتماعی متنوع، نیازمند مراکزی بود که خانوادهها بتوانند به صورت فعال در آن مشارکت داشته باشند. وی تاکید کرد این فرهنگسرا حاصل پیگیریهای مداوم و تأمین بودجه لازم در دوره کنونی مدیریت شهری است.
وی بر اهمیت عدالت فرهنگی تاکید کرد و گفت: توسعه مراکز فرهنگی با تمرکز بر نیازهای زنان و خانوادهها در دستور کار قرار گرفته است. خانههای مادر و کودک، فضاهای کار اشتراکی بانوان، مراکز رشد صنایع دستی و مراکز فرهنگی محلهمحور بخشی از این سیاستها هستند.
رئیس کمیسیون خانواده، بانوان و جوانان شورای اسلامی شهر اصفهان افزود: بسیاری از این مراکز در ماههای اخیر افتتاح شده و برخی پروژهها نیز در مراحل پایانی تکمیل قرار دارند.
کلاه دوزان بیان کرد: این فضاها علاوه بر تأمین نیازهای نرمافزاری و نشاط اجتماعی، فرصتی برای بازیابی هویت فردی و اجتماعی دختران نوجوان فراهم میکند. وی اظهار کرد با تدوین نقشه راه توسعه فرهنگی در منطقه، مدیریت شهری تلاش میکند جایگاه اصفهان را در حوزه زنان و خانواده ارتقا دهد و تجربههای موفق این دوره را به دورههای بعد منتقل کند.
افتتاح فاز نخست بوستان خانواده محور انتظار؛ گام بلند توسعه محلهای
در بخش پایانی برنامه، فاز نخست بوستان خانواده محور انتظار با حضور عباسعلی علیخاصی مدیر منطقه ۱۲ افتتاح شد. علیخاصی در سخنان خود اظهار کرد: طی یک ماه اخیر تلاشهای جهادی همکاران منجر به آمادهسازی مجموعهای از پروژههای فرهنگی، ورزشی، معبری و خدماتی شد که امروز به بهرهبرداری رسیدند.
وی درباره پروژههای امروز توضیح داد: چند خیابان و گذر مهم در منطقه تکمیل شده است که خیابان شهید زرین در ناحیه صنعتی امیرکبیر و محوطه بیمارستان امام حسین از جمله آنهاست.
وی گفت: اجرای آسفالت و بهبود مسیرهای دسترسی این پروژهها سهولت رفت و آمد برای پزشکان، بیماران و مراجعان را افزایش داده است.
علیخاصی سپس به پروژههای مشارکتی اشاره کرد و بیان کرد: سه پروژه مهم با مشارکت سرمایهگذاران شامل پروژه تجاری اداری میدان شهید علیخانی، پروژه تجاری مصنوعی ولیعصر و پروژه پردیس خانواده محور انتظار به نتیجه رسیده است.
وی پردیس انتظار را پروژهای کمنظیر دانست که امکان استفاده همزمان خانوادهها از محیطهای متنوع فرهنگی، ورزشی و پارکی را فراهم میکند.
مدیر منطقه ۱۲ تاکید کرد: طبق برنامه راهبردی اصفهان ۱۴۰۰ تا ۱۴۱۰، پنج پروژه فعال در منطقه وجود دارد که سه مورد از آنها امروز افتتاح شد. مجموع زیربنای این پروژهها حدود ۵۱ هزار مترمربع است و نقش مهمی در توسعه منطقه دارند.
وی گفت: آغاز فازهای دوم و سوم پردیس انتظار در دستور کار است و آزادسازی زمینهای مورد نیاز نیز تقریباً تکمیل شده است.
علیخاصی اظهار کرد: پروژههای فرهنگی مختلفی نیز در محلات اجرا شده و هدف مدیریت شهری ارتقای سرانه فرهنگی و مذهبی در نقاط مختلف منطقه است.
تاکید شورای اسلامی شهر بر مشارکت مردم و بخش خصوصی در توسعه منطقه
علی صالحی، سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان که در این مراسم حضور داشت، افتتاح فاز نخست بوستان خانواده محور انتظار را پاسخ به نیازهای فرهنگی و اجتماعی مردم منطقه ۱۲ دانست.
وی اظهار کرد: افتتاح حدود سه هزار میلیارد تومان پروژه در این منطقه، سومین افتتاحیه بزرگ مدیریت شهری از سال ۱۴۰۰ تاکنون است و نشان میدهد وعدههای مدیریت شهری در حال تحقق است.
صالحی با اشاره به بازدیدهای خود از محلههای مهدیه، عاشقآباد و شهرک نگین بیان کرد: پروژههای اجراشده پاسخگوی مطالبات بلندمدت مردم است و بخش قابل توجهی از عدم توازن توسعهای منطقه را جبران کرده است.
وی افزود: هیچ چیزی برای مسئولان شیرینتر از تحقق وعدهها نیست و این موضوع به افزایش سرمایه اجتماعی منجر میشود.
سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان سه ویژگی کلیدی پروژههای امروز را چنین برشمرد: نخست پاسخگویی به نیازهای مردم، دوم رفع گرههای چندساله برخی پروژهها، سوم ارتقای تعامل مدیریت شهری با بخش خصوصی.
وی تاکید کرد: مشارکت بخش خصوصی برای حل مسائل اساسی مردم ضروری است و مدیریت شهری فرش قرمز مشارکت را گسترده است.
صالحی در ادامه اظهار کرد: افتتاح پروژههای فرهنگی همچون فرهنگسرای نگارستان، مجموعه فرهنگی مسجد المهدی و مجموعه فرهنگی شهرک قدس، جبران کمبود کاربریهای فرهنگی را تسهیل کرده است.
وی افزود: این روند فصل نوینی از خدمات فرهنگی در منطقه ۱۲ را رقم زده است.
نظر شما