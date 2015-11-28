تعداد ایستگاه های مترو در منطقه ۱۱ به ۱۲ می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله آبادیان شهردار منطقه ۱۱ با بیان اینکه ۶۳ پروژه با قابلیت کاربری عمومی و فرامنطقه ای از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند، گفت: این منطقه مساحتی برابر ۱۲.۰۶ کیلومتر مربع که حدود ۱.۸ درصد از مساحت کل شهر تهران را در برگرفته است را شامل می شود و در بخش مرکزی و تاریخی پایتخت است.

وی گفت: این منطقه به دلیل قرار گرفتن پردیس حکومتی از جمله بیت رهبری، شورای نگهبان، نهاد ریاست جمهوری، شورای عالی امنیت و سازمان بازرسی کل کشور، قطب سیاسی مهم کشور است و همچنین وجود راسته های مهم تجاری و بورس کالاهای ورزشی، لوازم پزشکی، لوازم خانگی و انواع برندها اهمیت ویژه ای از لحاظ مدیریت شهری به آن بخشیده است که لزوم ارائه خدمات شهری، تسهیل در حمل ونقل عمومی، برنامه ریزی اجتماعی فرهنگی و خدمات عمرانی را می طلبد.

وی به آکادمی شهید رضایی مجد به عنوان تخصصی ترین آکادمی کشتی کشور اشاره و اظهار کرد: این آکادمی با هدف توجه ویژه به ورزش کشتی در مرکز و جنوب شهر تهران با امکانات و تجهیزات به روز و دارای سالن های ورزشی، استخر، سالن کنفرانس و وسایل ورزشی در مساحت ۶ هزار ۳۹۰ متر مربع به زودی افتتاح و مرکز برگزاری مسابقات ملی وبین المللی کشتی خواهد شد.

شهردارمنطقه ۱۱ ادامه داد: این مرکز می تواند به گسترش ورزش های پهلوانی در جامعه و جذب کودکان، نوجوانان و جوانان به ورزش کاهش آسیب ها و سلامت جسم و روان کمک شایانی کند.

آبادیان هزینه ۶۳ پروژه فرهنگی، ورزشی، ترافیکی، عمرانی، خدمات شهری و زیست محیطی برای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان را ۷۰۰ میلیارد تومان دانست و گفت: سایر اولویت های منطقه ۱۱ به همراه تخصیص بودجه با رویکرد نظم بخشی تعیین شده است.

آبادیان به بخش حمل و نقل عمومی منطقه ۱۱ اشاره و تصریح کرد: پنچ ایستگاه مترو طی دهه اخیر در منطقه به بهره برداری رسید و با تکمیل خط ۷ مترو در سال ۹۵ این تعداد به ۱۲ ایستگاه می رسد.

وی هزینه ساخت هریک کیلومتر مترو را در منطقه ۱۰۰ میلیارد تومان و هزینه هر ایستگاه را حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیارد تومان دانست.

داوودی دبیر دبیران شورایاری محلات منطقه ۱۱ در ادامه آیین افتتاح ۶۳ پروژه فرهنگی، ورزشی، ترافیکی، عمرانی، خدمات شهری و زیست محیطی گفت: تغییر رویکرد یک سازمان خدماتی به نهاد اجتماعی موجب شده است که امروز مردم شهر تهران به مدیران شهری حس خوبی داشته باشند و به جای ابراز گله مندی در مدیریت شهری مشارکت داشته باشند.

وی افزود: اکنون همه ما برای برپا داشتن پرچم عدالت برای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان منطقه ۱۱ افتتاح ۶۳ پروژه گامی موثر در راستایی دست یابی به این امر مهم است.

داوودی با بیان این که منطقه ۱۱ به صورت مستمر میزبان دو نمایشگاه ملی و بین المللی است، تصریح کرد: با وجود تردد ۱.۵ میلیون نفر در منطقه ۱۱ باید نگاه ویژه ای در خصوص نمایشگاه دائمی در منطقه داشته باشیم.