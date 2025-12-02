منطقه ۱۲ اصفهان ۳ همت پروژه برای کاهش آلودگی هوا اجرا کرد

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی علی خاصی امروز سهشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به تشریح پروژههای عمرانی، خدماتی و فرهنگی این منطقه پرداخت و اعلام کرد: همزمان با آغاز یک افتتاحیه بزرگ، حدود سه هزار میلیارد تومان پروژه آماده بهرهبرداری شده است.
وی با بیان اینکه منطقه ۱۲ مساحتی بالغ بر ۸۰۰۰ هکتار دارد و جمعیت آن نزدیک به ۵۰ هزار نفر است، گفت: این منطقه به دلیل موقعیتهای اقتصادی و ایستگاههای مترو، یکی از پرترددترین مناطق شهر محسوب میشود و میدان شهید علیخانی به عنوان یکی از شلوغترین میدانهای اصفهان محل عبور و مرور بالایی است.
مدیر منطقه ۱۲ اصفهان با اشاره به سابقه فعالیت منطقه ۱۲ از سال ۱۳۸۷، افزود: طی ۱۷ سال گذشته چهره منطقه تغییر چشمگیری داشته و پروژههای اجرا شده، عدالت اجتماعی و توسعه محلات را به طور متوازن دنبال کرده است.
وی تاکید کرد: پروژههای جدید با توجه به نیازسنجی محلات، مراجعه مردم و معتمدین، بررسی کارشناسان و تصویب شورای عالی برنامهریزی شهرداری و بودجه، طراحی و عملیاتی شده است.
علیخاصی با اشاره به سرعت و کیفیت اجرای پروژهها بیان کرد که برخی از طرحها که از سال ۹۶ آغاز شده بودند، پس از ده سال به بهرهبرداری رسیدند و پروژه اتصال محله عاشقآباد به خیابان بهارستان غربی در عرض چهار ماه تکمیل شده است.
وی افزود: در اجرای پروژهها از بهترین مصالح ساختمانی و تجهیزات استفاده شده تا کیفیت زندگی مردم بهبود یابد و رضایت شهروندان محلات مختلف جلب شود.
مدیر منطقه ۱۲ اصفهان به پروژههای مشارکتی با بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: پروژه پردیس خانواده محور انتظار در مجاورت شهرداری با فاز اول حدود ۲۰ هزار متر مربع آماده بهرهبرداری است و شامل امکانات ورزشی و تفریحی میشود. همچنین پروژه تجاری-مسکونی خیابان امام خمینی با سرمایهگذاری بخش خصوصی اجرا شده که بخشی از آن برای آزادسازی پروژههای عمرانی و توسعه خط یک مترو اختصاص خواهد یافت.
علی خاصی درباره پروژه تجاری-اداری میدان شهید علیخانی توضیح داد: این طرح در بالای ایستگاه مترو ساخته شده و شامل پارکینگهای مسقف و فضای باز است تا شهروندان بتوانند از امکانات حملونقل عمومی بهرهمند شوند.
وی از اختصاص ۴۲ میلیارد تومان برای آسفالت گذرهای اصلی و فرعی منطقه خبر داد و به پروژههای ارتقای خیابان سلمان فارسی و آسفالت معابر فرعی اشاره کرد.
در بخش فرهنگی، مدیر منطقه ۱۲ اصفهان از احداث فرهنگسرای نگارستان با اعتبار ۳۷ میلیارد تومان در مجاورت پارک مادر خبر داد که به خانوادهها امکان بهرهگیری از کلاسها و برنامههای ورزشی را میدهد. علاوه بر این، توسعه مساجد محلات و ساخت شبستان بزرگ در محله مهریه، تجهیز مساجد محلات محمودآباد و ملکشهر و ارائه خدمات شهری شامل احداث سرویس بهداشتی در پارکها و بهبود پاتوقهای شهری از دیگر اقدامات اعلام شده بود.
وی به محدوده صنعتی امیرکبیر نیز اشاره کرد و گفت: شهرداری با هدف بهبود نظم، افزایش امکانات و تسهیل عبور و مرور در این منطقه مداخله کرده و آزادسازی خیابان امام خمینی با هزینه ۳۰۰ میلیارد تومان انجام شده است.
مدیر منطقه ۱۲ تاکید کرد: پروژههای بزرگ شهری و محلمحور در اولویت برنامهها قرار دارند و آزادسازیها و ارتقای معابر در محلات هدف مانند عاشقآباد، امیرالمومنین و محمودآباد ادامه خواهد یافت.
علی خاصی به مشارکت شهروندان و سرمایهگذاران بخش خصوصی در اجرای پروژهها اشاره کرد و گفت که جذب سرمایهگذار و مدیریت منابع در حوزه حکمرانی شهری یکی از موفقیتهای دوره مدیریت فعلی است. وی تاکید کرد که اقدامات انجام شده محصول همکاری و هماهنگی میان معاونتهای مختلف شهرداری است و نتیجه آن ارائه خدمات بهتر و افزایش کیفیت زندگی شهروندان منطقه ۱۲ است.
نظر شما