به گزارش خبرنگار مهر، بهروز خلیلی شامگاه شنبه در نشست کارگروه اشتغال استان، با تأکید بر اینکه محور کلیدی برنامه‌های ایجاد اشتغال باثبات، توسعه برنامه‌های آموزشی و نمایشگاهی است، اظهار کرد: ماهیت اصلی این کارگروه تدوین سیاست‌ها و مسیرسازی برای تولید فرصت‌های شغلی از طریق پشتیبانی مالی و بهبود زیرساخت‌ها می‌باشد.



وی با اشاره به اختصاص ۳۵۰ میلیارد تومان تسهیلات به مشاغل خانگی در سال جاری، افزود: سرانه ایجاد هر موقعیت شغلی ۱.۵ میلیارد تومان برآورد می‌شود.



معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اردبیل، آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی و پشتیبانی از کسب‌وکارهای نوآور و خلاق را دو رویکرد نوین در زمینه اشتغال‌زایی برشمرد و گفت: دانشگاه‌ها، مراکز کاریابی، جهاد دانشگاهی و سازمان فنی و حرفه‌ای موظف به برگزاری دوره‌های تخصصی برای کارجویان هستند.



خلیلی برپایی نمایشگاه‌های دائمی و معرفی محصولات واحدهای تولیدی کارآفرینان را یک ضرورت قانونی خواند و بر لزوم ایجاد این مراکز در اردبیل و شهرستان‌های دارای پتانسیل تولید پای فشرد.



وی با اشاره به طراحی یک نرم‌افزار داخلی برای پایش نیازهای شغلی استان اردبیل و افتتاح ۳ هنرستان مجاور صنایع، گفت: این اقدامات از جمله محورهای مورد توجه دولت برای پرورش نیروی کار متخصص است.



معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اردبیل، توجه به تعاونی‌های مرزی در استان را یک اولویت مهم ارزیابی کرد و یادآور شد: تعاونی پایاب سد خداآفرین با سرمایه‌گذاری ۳۰ هزار میلیارد تومانی، از جمله تعاونی‌های مهم در دست اجراست.



خلیلی در پایان، پیگیری توافق‌های صورت‌گرفته در سفر ریاست جمهوری و نیز برگزاری همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری را برای دستیابی به اهداف تعیین‌شده اشتغال در استان اردبیل ضروری برشمرد.