امامی یگانه: شبکه دلالی برای حمایت از صادرکنندگان حذف می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود امامییگانه شامگاه پنج شنبه در دیدار با گروهی از فعالان صادرات محصولات کشاورزی استان اظهار کرد: با نظمبخشی و اصلاح پروانههای بازرگانی، چرخهٔ واسطهگری از میان رفته و خسارت وارده به صادرکنندگان و تولیدکنندگان اصالتدار کاهش خواهد یافت.
وی با اشاره به اختیاراتی که هیئت وزیران به استانداران مناطق مرزی کشور واگذار نموده، افزود: تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز ملت از کشورهای مبدأ، از جمله اقدامات برنامهریزیشده برای برآورده ساختن تعهدات ارزی صادرکنندگان است.
استاندار اردبیل گفت: با در نظر گرفتن اوضاع ویژه انبار و نگهداری محصولات کشاورزی و برای پیشگیری از ضایعات احتمالی ناشی از محدودیتهای زمانی، تمدید مدتمجاز خروج این کالاها از مرزهای کشور در دست پیگیری است.
امامییگانه در پایان از پیگیری برای ارتقای سقف مجاز صادرات در پروانههای بازرگانی و نیز بخشودگی مالیاتی صادرکنندگان محصولات کشاورزی اطلاع داد.
نظر شما