امامی یگانه: شبکه دلالی برای حمایت از صادرکنندگان حذف می شود

اردبیل- استاندار اردبیل از اقدامات هماهنگ‌شده برای ساماندهی کارت‌های بازرگانی، حذف واسطه‌گری و کاهش آسیب به تولیدکنندگان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود امامی‌یگانه شامگاه پنج شنبه در دیدار با گروهی از فعالان صادرات محصولات کشاورزی استان اظهار کرد: با نظم‌بخشی و اصلاح پروانه‌های بازرگانی، چرخهٔ واسطه‌گری از میان رفته و خسارت وارده به صادرکنندگان و تولیدکنندگان اصالت‌دار کاهش خواهد یافت.

وی با اشاره به اختیاراتی که هیئت وزیران به استانداران مناطق مرزی کشور واگذار نموده، افزود: تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز ملت از کشورهای مبدأ، از جمله اقدامات برنامه‌ریزی‌شده برای برآورده ساختن تعهدات ارزی صادرکنندگان است.

استاندار اردبیل گفت: با در نظر گرفتن اوضاع ویژه انبار و نگهداری محصولات کشاورزی و برای پیشگیری از ضایعات احتمالی ناشی از محدودیت‌های زمانی، تمدید مدت‌مجاز خروج این کالاها از مرزهای کشور در دست پیگیری است.

امامی‌یگانه در پایان از پیگیری برای ارتقای سقف مجاز صادرات در پروانه‌های بازرگانی و نیز بخشودگی مالیاتی صادرکنندگان محصولات کشاورزی اطلاع داد.

    • محمد IR ۰۰:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      0 0
      پاسخ
      با تشکر، ترویج دلالی به عنوان اشتغال پردرامد یک معضل جدی در جامعه است که با تمام روابط، ساختار، بافت اجتماعی در ارتباط است و مخرب ارزشهای اجتماعی و اخلاقی است. افزایش مالیات اقتصادی به خرید و فروش کنندگان اتومبیل و املاک و محصولات تولیدی میتواند سیستم های جامعه را دفع کننده اشتغال دلالی کند که امروزه در سیستمهای کشورهای پیشرفته این روش نهادینه شده است و یک دلال در ادارات دارایی و غیره حس خجالت و شرمندگی هم دارد.
    • محمد IR ۰۰:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      0 0
      پاسخ
      همزمان با قراردادن سیستمهای جامعه جهت دفع اشتغال به دلالی( به غیر از مصرف کنندگان) با قطع و کاهش سود توسط ادارات دارایی و نظارتهای سازمانی، تقویت سیستمهای اداری و اموزشی در تشویق و ارایه امتیاز و تسهیلات به افراد ( تولید کننده فکر و خلاق_ کارهای خدماتی_ کارهای تولیدی_ کارهای علمی، تکنولوژی و صنعت) در مراکز مختلف مرتبط و ادارات میتواند در پیشرفت و توسعه جامعه بسیار مفید باشد. با ارزوی موفقیت.

