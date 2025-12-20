برگزیدگان رویدادهای کتابخوانی جهاددانشگاهی استان اردبیل مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر؛ مهران محمدی اظهار کرد: به مناسبت گرامیداشت سیوسومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران به ابتکار انتشارات جهاددانشگاهی استان اردبیل رویداد کتابخوانی سلولهای بهاری با هدف مطالعه گزیده کتاب سلولهای بهاری شامل خاطرات تولید و توسعه سلولهای بنیادی به روایت دانشمند فرهیخته کشور، دکتر حسین بهاروند برای علاقمندان برگزار شد و پس از بررسی پاسخهای شرکت کنندگان، برگزیدگان نهایی مشخص شدند.
وی افزود: این رویداد از طریق سامانه فعالیتهای فرهنگی جهاددانشگاهی رویتاب برگزار گردید که فراخوان آن از طریق اطلاع رسانی به دستگاههای اجرایی و اطلاعیههای رسانههای فعال در شبکههای اجتماعی و پایگاههای خبری در اختیار عموم مردم قرار گرفت.
مدیر انتشارات جهاددانشگاهی استان اردبیل اردبیل گفت: در این مسابقه، ۱۵۰ نفر پاسخهای خود را ارسال نمودند که تعدادی شامل سایر استانهای کشور بودند و برگزیدگان نهایی از بین ۸۰ نفر که به همه سوالات پاسخ درست داده بودند، براساس قرعه بصورت اتفاقی تعیین گردیدند.
وی با قدردانی از شرکت کنندگان در بخش مسابقه رویداد «سلول های بهاری»، تصریح کرد: در این مسابقه حسین فرزانه، رحیم بایرامی اردی، یاسر دیرین، معصومه فلاحی آل هاشم، معصومه پناهنده، لیلا نوری، توحید طالبی جمادی، قاسم صادقی، مهتابه مرادزاده و مهدی مؤمن مقدم برگزیده نهایی شدند.
محمدی با اشاره به رویداد «لیگ نویسندگان خلاق» نیز خاطرنشان کرد: این رویداد نیز با هدف تلفیق نویسندگی، خلاقیت و هوش مصنوعی از طریق جهاددانشگاهی استان اردبیل برگزار گردید که در آن علاقمندان کتاب مورد علاقه خود را در ۱۰۰ کلمه تألیف نمودند که در نهایت ۴ نفر برگزیده بخش نهایی شدند.
وی ادامه داد: از بین ۳۵ نفر شرکت کننده، شاهرخ شهابی، ملیحه نظری خواه، رضا فتحی و محمدرضا دادوند برگزیدگان رویداد «لیگ نویسندگان خلاق» هستند که طی مراسمی جوایز برگزیدگان اهدا خواهد شد.
محمدی فعالیتهای جهاددانشگاهی استان اردبیل را به عنوان فرصتی ارزشمند برای اقشار مختلف جامعه ذکر کرد و گفت: تنوع مراکز و تعدد حوزههای مختلف موجود در این نهاد میتواند بستری ارزشمند برای مردم به منظور بهره برداری از خدمات ارزشمند فرهنگی، آموزشی، مهارتی، اشتغال و کارآفرینی، پژوهشی و سلامت باشد.
اردبیل_ مدیر انتشارات جهاددانشگاهی استان اردبیل از مشخص شدن، برگزیدگان رویدادهای هفته کتاب با شعار بخوانیم برای ایران در اردبیل خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر؛ مهران محمدی اظهار کرد: به مناسبت گرامیداشت سیوسومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران به ابتکار انتشارات جهاددانشگاهی استان اردبیل رویداد کتابخوانی سلولهای بهاری با هدف مطالعه گزیده کتاب سلولهای بهاری شامل خاطرات تولید و توسعه سلولهای بنیادی به روایت دانشمند فرهیخته کشور، دکتر حسین بهاروند برای علاقمندان برگزار شد و پس از بررسی پاسخهای شرکت کنندگان، برگزیدگان نهایی مشخص شدند.
نظر شما