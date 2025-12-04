امامی: اردبیل برای برگزاری انتخابات الکترونیکی آمادگی لازم را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم امامی ظهر پنج شنبه در دوره آموزشی هیئتهای نظارت بر انتخابات استان اردبیل اظهار کرد: زیرساختهای مورد نیاز برای برگزاری رأیگیری الکترونیکی در منطقه آماده شده و با همراهی هیئتهای ناظر و اجرایی، کوشش میشود انتخابات پرشکوه و با حضور گسترده مردم انجام شود.
وی با اشاره به اینکه روند انتخابات نیازمند همدلی و همکاری ناظران و مجریان است، از این هیئتها درخواست کرد تا برای جذب مشارکت نامزدهای دارای دیدگاههای گوناگون با رعایت بیطرفی و افزایش حضور حداکثری مردم تلاش کنند.
سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اردبیل گفت: نامنویسی داوطلبان هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز به شکل برخط انجام خواهد شد و احزاب، نهادها، مجریان و ناظران نقشی کلیدی در جلب طیفهای مختلف سیاسی با رعایت اصل بیطرفی ایفا میکنند.
امامی با یادآوری اینکه همبستگی و اتحاد ملی از دستاوردهای جنگ ۱۲ روزه محسوب میشود، پاسداری از وحدت و خنثیسازی کوششهای دشمنان برای ایجاد تردید در میان جامعه را ضروری برشمرد.
وی همچنین به کارگیری ظرفیت افراد مورد اعتماد و گروههای مردمی را در جلب مشارکت گسترده خاطرنشان و نقش بخشداران، فرمانداران و دهیاران را در این عرصه بااهمیت توصیف کرد.
