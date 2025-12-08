ابوالحسینی: ۵۵۰ میلیارد ریال کلاهبرداری سایبری در یزد عودت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسن ابوالحسینی اظهار کرد: وجهی بالغ بر ۵۵۰ میلیارد ریال از ابتدای سال جاری تاکنون از حساب شهروندان کلاهبرداری شده بود که توسط مرکز امداد و فوریتهای سایبری این پلیس پیگیری شد.
وی افزود: با عنایت به ارتباطها و تماسهای تلفنی برقرار شده با مرکز امداد و فوریتهای سایبری و در تعاقب آن اقدام سریع کارشناسان این پلیس نسبت به انسداد حسابهای بانکی تاکنون مبلغ ذکر شده به حساب شاکیها عودت شده است.
رئیس پلیس فتای استان یزد ادامه داد: در بررسیهای به عمل آمده از جامع آماری تماسهای گرفته شده و علت برداشتهای غیر مجاز مشخص شد اکثر شهروندان بزه دیده پس از رؤیت وارد لینکهای با عنوان عدالت همراه، سهام عدالت، معیشتی و… شدند و اطلاعات بانکی خود را در اختیار افراد کلاهبردار قرار داده که بلافاصله از حساب بانکی شهروندان مبالغی به صورت غیرمجاز برداشت شد.
ابوالحسینی بیان کرد: شهروندان به هیچ عنوان از طریق لینکهای ارسالی در شبکههای اجتماعی و پیامکی اقدام به نصب برنامههای جعلی نکنند چرا که اینگونه اقدامات ترفندی برای کلاهبرداری از حسابهای بانکی آنها است.
وی ادامه داد: شهروندان به هیچ وجه بر روی لینکهای ناشناس کلیک نکنند، همچنین تمامی ابلاغیههای قضائی از سر شماره مشخص مربوط به همان سازمان دولتی ارسال میشود.
رئیس پلیس فتای استان یزد خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده با هرگونه موارد مشکوک مراتب را از طریق مرکز امداد و فوریتهای سایبری پلیس فتا با شماره ۰۹۶۳۸۰ پیگیری و مشاوره لازم را دریافت کنند.
