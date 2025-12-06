مددی الموسوی: زن معمار خانواده و سازنده جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی مددی الموسوی شامگاه شنبه در محفل خانوادگی ولایت در مشهد با نقل روایتی از امام صادق علیهالسلام، رفتار زنانی را که با خوشرویی و احترام از همسر خود استقبال میکنند، نمونهای از «معماران الهی خانواده» دانست و گفت: خدای متعال برای زنانی که فضای خانه را با محبت و آرامش حفظ میکنند، پاداشی مانند نیمی از ثواب شهید قرار داده است؛ زیرا حفظ خانواده یعنی حفظ جامعه.
کارشناس دینی افزود: بر اساس سیره معصومان (ع) و سفارش رهبر انقلاب، ابراز محبت مرد به همسر از حقوق قطعی زن و از وظایف اصلی مرد است.
وی گفت: بسیاری از مشکلاتی که به ظاهر بزرگ جلوه میکنند، با همین رفتارهای ساده و صمیمانه قابل اداره و حل شدن است.
مددی الموسوی با بیان اینکه زن با در اختیار گرفتن دل و محبت همسر، مدیریت واقعی کانون خانواده را در دست دارد، افزود: قرآن میفرماید قوامیت به معنای تحکم نیست؛ بلکه زن میتواند با قدرت مهر و لطافت، قلب همسر را هدایت و آرامش خانواده را تضمین کند.
کارشناس دینی خانواده را مقدسترین بنا در اسلام خواند و خواستار توجه ویژه مردان و زنان به حقوق یکدیگر و بازسازی رابطه بر اساس محبت، احترام و رفتارهای کوچک اما اثرگذار شد.
وی با اشاره به جایگاه مادران شهدا گفت: زنانی که چندین فرزند خود را تقدیم اسلام کردند، گنجینهای از معرفت و بصیرتاند؛ این بزرگی را نمیتوان در هیچ جای دنیا مشابه یافت.
مددی الموسوی با نقل دیداری با یکی از مادران شهدا که چهار فرزند خود را در راه خدا تقدیم کرده بود، افزود: این مادران با آرامش و ایمان مثالزدنی از فرزندانشان یاد میکنند؛ بصیرتی که گاهی حتی با سواد اندک به دست آوردهاند، اما عمق آن از بسیاری دانستههای ما بیشتر است.
کارشناس دینی در ادامه با اشاره به نمونهای دیگر از یک مادر شهید که هنگام وداع با فرزندش، خود را شرمنده سیدالشهدا (ع) دانسته بود، اظهار کرد: این همان زنی است که خانواده میسازد، جامعه میسازد و باید او را به جهان معرفی کرد.
وی سپس در تبیین وظایف مشترک زن و مرد در خانواده، به روایت همکاری امیرالمؤمنین (ع) و حضرت زهرا (س) اشاره کرد و گفت: پیامبر اکرم (ص) هنگام ورود به خانه، بدون جانبداری از دختر یا داماد، ابتدا پرسید کدامیک خستهتر است تا اصل عدالت و آرامش را در خانه تثبیت کند.
به گفته موسوی، امیرالمؤمنین (ع) در پاسخ پیشقدم شد و اذعان کرد که حضرت زهرا (س) بیشتر زحمت کشیده است؛ پیامبر نیز در ادامه خود وارد کار خانه شد و در کنار دختر و دامادش کار کرد.
کارشناس دینی افزود: این رفتار پیامبر نسخه عملی برای ماست؛ جایی که همکاری، محبت، انصاف و مدیریت عاطفی، اساس خانهداری در مکتب اهلبیت (ع) است.
وی با تأکید بر اینکه این الگوها باید بازگو و تکرار شوند، توضیح داد: نمایاندن شجاعت، زهد و عبادت امیرالمؤمنین مهم است، اما مهمتر این است که مدل رفتار ایشان در خانواده را به جامعه معرفی کنیم؛ چرا که همان نتایج را در زندگی امروز بهدست میدهد.
مددی الوسوی با اشاره به پیوند سلامت جامعه و سلامت خانواده گفت: هرکس به دنبال جامعه سالم است، باید نخست ساختار خانواده را سالم نگه دارد و این سلامت جز با تلاش و مراقبت زن و مرد در کنار یکدیگر تحقق نمییابد.
کارشناس دینی افزود: کار یک زن در خانواده، کار کوچکی نیست؛ همین مدیریت عاطفی و تربیتی میتواند سرنوشت یک جامعه را تعیین کند.
نظر شما