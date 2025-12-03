به گزارش خبرنگار مهر، آذر کیانینژاد ظهر چهارشنبه در نشست کارآفرینان حوزه گردشگری و صنایعدستی که در اتاق بازرگانی خراسان رضوی برگزار شد با تأکید بر ضرورت حرکت به سمت توسعه پایدار اظهار کرد: امروز شرایط اقتصادی کشور با نوسانات جدی در انرژی، ارز و زیرساختها مواجه است. در چنین وضعیتی، کسبوکارها باید نهتنها توان حفظ خود را داشته باشند، بلکه بتوانند رشد کنند و حذف نشوند. توسعه پایدار یعنی اقتصادی که در برابر تلاطمها مقاوم باشد.
رئیس کانون زنان بازرگان خراسان رضوی با اشاره به اهمیت کارآفرینی اجتماعی افزود: در کارآفرینی اجتماعی، اساس بر شناسایی یک مشکل واقعی و ارائه یک راهحل مؤثر است. چنین کسبوکارهایی ماندگارند؛ زیرا بر یک نیاز حقیقی جامعه بنا میشوند و زنان در این حوزه پیشتاز هستند.
وی در ادامه با انتقاد از آمارهای رسمی در نمایش سهم زنان در اقتصاد گفت: طبق گزارشها مشارکت اقتصادی زنان در سطح محلی ۳۵ درصد اعلام شده است. اما این آمار دقیق نیست؛ زیرا سهم زنان فعال در مشاغلی مانند قالیبافی، سفالگری و سایر صنایعدستی بهدرستی ثبت نمیشود. این خلأ آماری باعث میشود هم سهم واقعی زنان نادیده گرفته شود و هم شاخصهای کلان اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی با خطا همراه باشد.
کیانی نژاد همچنین گردشگری و صنایعدستی را از مهمترین ظرفیتهای اقتصادی برای اشتغال زنان دانست و اظهار کرد: امروز گردشگری و صنایعدستی دو حوزهای هستند که میتوانند اشتغال قابلتوجه و پایدار برای زنان ایجاد کنند. بنابر گزارشهای بینالمللی نیز دنیا نگاه ویژهای به میراث فرهنگی ایران دارد.
رئیس کانون زنان بازرگان خراسان رضوی تأکید کرد: زنان موتور اصلی گردشگری و صنایعدستی در کشور هستند. وقتی از اشتغال زنان سخن میگوئیم، باید بپذیریم که بخش بزرگی از این اشتغال در همین دو حوزه شکل میگیرد. اگر قرار است گامی جدی برداشته شود، باید حمایت از زنان کارآفرین در صنایعدستی و گردشگری در اولویت باشد.
شکاف میان تولیدکنندگان و بازار صنایعدستی باید برطرف شود
وی با تأکید بر کمتوجهی به نقش زنان در اقتصاد گفت: زنان بسیاری در صنایعدستی و مشاغل سنتی فعال هستند؛ اما سهم واقعی آنها در صادرات، واردات و زنجیره ارزش دیده نمیشود. در حالی که آنها بخشی از هزینههای خانواده را تأمین میکنند و با تولیدات خود نقش اقتصادی مهمی دارند.
کیانی نژاد با اشاره به آمارهای جهانی در زمینه مشارکت زنان اظهار کرد: در جهان ۵۴ درصد نیروی کار را زنان تشکیل میدهند و ۷۰ درصد زنان توانایی ورود به بازار کار را دارند؛ اما همچنان شکاف عمیقی میان فرصتهای اقتصادی زنان و مردان وجود دارد. این شکاف زمانی آشکار میشود که ارزش اقتصادی فعالیت زنان در بازار نادیده گرفته میشود.
رئیس کانون زنان بازرگان خراسان رضوی تصریح کرد: زنی که در خانه صنایعدستی تولید میکند، سهم مهمی در اقتصاد دارد، اما در آمارها دیده نمیشود. در مقابل، بخشی از بازار که در فروش، برندینگ و تجارت فعال است، نقش اصلی را در ارزشافزوده ایفا میکند. همین موضوع شکاف میان تولیدکننده و بازار را ایجاد کرده است.
وی افزود: بخش عمدهای از تولیدات صنایعدستی توسط زنان انجام میشود، اما صادرات، فروش و مارکتینگ عمدتاً در اختیار دیگران است. این چرخه باید اصلاح شود. باید کاری کرد که زنان تولیدکننده بتوانند بر اساس شایستگی خود در بازار حضور داشته باشند، دیده شوند و سهم واقعیشان را از اقتصاد گردشگری و صنایعدستی بهدست آورند.
کیانی نژاد تأکید کرد: اگر قرار است صنایعدستی کشور به جایگاه واقعی خود برسد، ابتدا باید شکاف میان تولید و بازار برطرف شود. ارزش واقعی صنایعدستی ما در دستان تولیدکنندگان آن است، نه صرفاً کسانی که در بازار نقش واسطهگری دارند.
