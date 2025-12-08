به گزارش خبرنگار مهر، علیاصغر طهماسبی شامگاه یکشنبه در گفتگوی خبری با اشاره به سابقه فرهنگی و اجتماعی استان یادآور شد: مردم گلستان چهار هزار شهید تقدیم کردهاند و این استان خاستگاه شخصیتهایی همچون حکیم میرداماد، میرفندرسکی، فخرالدین اسعد گرگانی، حکیم جرجانی و شاعر ترکمن مختومقلی فراغی است.
استاندار گلستان در ادامه به تشریح پروژههای عمرانی پرداخت و گفت: طی یک سال گذشته ۴۹۸ کیلومتر از محورهای استان با اعتبار ۵۹۳ میلیارد تومان بهسازی و روکش آسفالت شده است. همچنین ۱۱۱ کیلومتر راه روستایی در ۲۳۵ روستا با اعتبار ۴۴۴ میلیارد تومان توسعه یافته و سه دوربرگردان اصلی استان با ۱۰۵ میلیارد تومان تعریض و ایمنسازی شده است.
وی افزود: ۳۰ دستگاه ابنیه فنی با اعتبار ۷۴ میلیارد تومان احداث و بازسازی شده و نقاط حادثهخیز متعددی نیز در این مدت ایمنسازی شده است.
طهماسبی از تحویل شش دستگاه آمبولانس به ارزش ۲۴۰ میلیارد تومان و ۱۶ دستگاه خودروی امدادی جدید به جمعیت هلالاحمر استان خبر داد.
وی درباره وضعیت بهداشت و درمان استان گفت: گلستان اکنون سه هزار و ۳۵۰ تخت بیمارستانی دارد اما با کمبود نزدیک به دو هزار تخت مواجه است.
وی افزود: اعتبارات حوزه درمان در سال جاری نسبت به سال گذشته ۵۶ درصد افزایش یافته و از ۴۳۳ میلیارد تومان به هزار و۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
طهماسبی از راهاندازی یک دستگاه پیشرفتهام ار آی با اعتبار ۱۵۰ میلیارد تومان و نصب شتابدهنده خطی مخصوص بیماران سرطانی خبر داد و گفت: ۲۰۰ میلیارد تومان برای ارتقای تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اختصاص یافته است.
وی همچنین به آغاز عملیات اجرایی ۱۳ پروژه درمانی با زیربنای ۱۱ هزار و ۵۰۰ متر مربع و اعتبار ۴۶۰ میلیارد تومان اشاره کرد و افزود: عملیات احداث چهار فضای درمانی تخصصی در زمینی به مساحت ۱۷ هزار و ۵۰۰ متر مربع با اعتبار ۶۷۰ میلیارد تومان نیز در حال انجام است.
استاندار گلستان تأکید کرد: تکمیل بیمارستانهای نیمهتمام و توسعه زیرساختهای درمانی از اولویتهای استان است و با ادامه روند فعلی، وضعیت ارائه خدمات در حوزه سلامت بهبود خواهد یافت.
وی همچنین در خصوص وضعیت انرژی آب و برق استان اظهار کرد: ۹۵ درصد آب شرب گلستان از منابع زیرزمینی تأمین میشود و نبود فیدر مستقل برای بخش عمده چاهها باعث میشود در زمان قطعی برق، آب شرب نیز با اختلال مواجه شود.
وی افزود: با اقدامات دولت چهاردهم در حوزه انرژی، برنامههای کاهش ناترازی در استان در حال اجراست.
استاندار گلستان با اشاره به نشست مشترک با بخش خصوصی، برق منطقهای و شرکت توزیع گفت: برای تسهیل ورود سرمایهگذاران به بخش انرژیهای تجدیدپذیر، مجوزهای بدوننام صادر شده و زیرساخت لازم در اختیار متقاضیان قرار میگیرد.
به گفته وی، پروژههای خورشیدی ویژه مددجویان کمیته امداد در روستاهای شمال استان به بهرهبرداری رسیده و اکنون بیش از ۷۰ درصد ادارات کل استان بخشی از برق مصرفی خود را از انرژی خورشیدی تأمین میکنند.
طهماسبی ظرفیت مناسب مناطق شمال و نوار مرزی استان را از دلایل استقبال بخش خصوصی از طرحهای خورشیدی عنوان کرد و گفت: اراضی موردنیاز برای اجرای این پروژهها در اختیار سرمایهگذاران قرار میگیرد.
