وزیر جنگ آمریکا: به دنبال بازدارندگی نه تقابل با چین هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، «پیت هگست»، وزیر جنگ آمریکا اعلام کرد: ما از طریق قدرت و نه رویارویی، در حال بازدارندگی در برابر چین هستیم.

وی با تکرار سخنان چند ماهه گذشته خود برای توقف جنگ اوکراین مدعی شد: برای پایان دادن به جنگ فاجعه‌بار در اوکراین تلاش می‌کنیم.

هگست با دست آورد سازی برای دونالد ترامپ، رئیس جمهوری این کشور ادعا کرد: رئیس‌جمهور ترامپ متعهد است از طریق قدرت به صلح دست یابد و با انجام توافق‌هایی برای صلح، جنگ در غزه را پایان دهد و این موضوع هنوز به نتیجه نرسیده است.

وزیر جنگ آمریکا با نادیده گرفتن این واقعیت که دانش هسته‌ای چیزی نیست که با یک حمله گذرا از بین برود، ادعا کرد: برنامه هسته‌ای ایران را در عملیاتی قاطع و متمرکز از میان برده‌ایم.

وزیر جنگ آمریکا همچنین اظهار کرد: نمی‌توانیم تهدیدها در اروپا یا خاورمیانه را نادیده بگیریم».

در حالی که رژیم صهیونیستی و حمایت‌های آمریکا از این رژیم کودکش صهیونیست، بزرگ‌ترین تهدید برای منطقه خاورمیانه است، هگست مدعی شد: با وجود اقداماتی که آمریکا و اسرائیل علیه ایران انجام دادند، اما تهران همچنان تهدیدی در خاورمیانه است.