مزدوران وابسته به امارات، عقب نشینی از حضرموت یمن را تکذیب کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، یک منبع در شورای انتقالی جنوب یمن گزارش‌های منتشرشده درباره تدارک برای خروج نیروهای این گروه از استان حضرموت را رد کرد.

این منبع که به نامش اشاره نشده همچنین اعلام کرد: هیچ‌گونه گفت‌وگویی که به حضور نظامی نیروهای شورای جنوب در استان‌های حضرموت و المهره مربوط باشد، در جریان نیست.

عناصر وابسته به شورای انتقالی جنوب یمن و تحت حمایت امارات بامداد ۱۳ آذرماه کنترل استان المهره واقع در شرق این کشور را به دست گرفتند؛ استانی که در نزدیکی مرز مشترک با عمان قرار دارد.

بر اساس این گزارش، کنترل این استان از سوی فرماندهان نظامی وابسته به دولت خودخوانده یمن به عناصر مذکور بدون جنگ و درگیری تحویل داده شد.

استان المهره دومین استان بزرگ یمن بعد از حضرموت از لحاظ مساحت به شمار می‌رود و ۲ گذرگاه مرزی با کشور عمان دارد.

این واقعه بعد از گذشت چند ساعت از اعلام حصول توافق میان مسئولان محلی استان حضرموت و قبایل این منطقه با وساطت عربستان صورت گرفت.