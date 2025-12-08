توقف پروازهای فرودگاه عدن؛ در جنوب یمن چه می گذرد؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، یک منبع آگاه از توقف پروازها در فرودگاه عدن خبر داد.

این منبع اعلام کرد: خودداری فرماندهی ائتلاف بین‌المللی به رهبری عربستان از صدور مجوز فرود و برخاستن هواپیماها در فرودگاه بین‌المللی عدن موجب شد که شرکت هواپیمایی یمن تعدادی از پروازها به مقصد این فرودگاه و از مبدأ این فرودگاه را لغو کند. این اقدام موجب سردرگمی صدها مسافر شد.

به گفته این منبع، بسیاری از مسافران پس از ساعت‌ها انتظار، فرودگاه عدن را به مقصد منازل خود ترک کردند. تاکنون مقامات مسئول هیچ بیانیه رسمی درباره علت توقف پروازها منتشر نکرده‌اند.

این تصمیم همزمان با برپایی تظاهرات گسترده در استان‌های عدن و حضرموت به دعوت شورای انتقالی جنوب یمن اتخاذ شد. تظاهرکنندگان خواستار جدا شدن جنوب یمن و تشکیل کشور یمن جنوبی شدند.

نیروهای وابسته به شورای انتقالی جنوب یمن در روزهای اخیر کنترل بخش‌های وسیعی از استان حضرموت را به دست گرفتند که به تنهایی یک سوم مساحت یمن را تشکیل می‌دهد. این نیروها همچنین مناطقی را در استان المهره تحت کنترل خود در آوردند.

وضعیت جنوب و شرق یمن در یک هفته گذشته با پیشروی سریع عناصر شورای انتقالی جنوب وابسته به امارات در استان‌های حضرموت والمهره به سرعت رو به وخامت رفته است.

برخی منابع اعلام کردند که «رشاد العلیمی» رئیس شورای ریاستی مستقر در شهر عدن (وابسته به ریاض) روز شنبه این شهر را ترک کرد و عدن اکنون عملاً در اختیار عناصر وابسته به امارات قرار دارد.

امروز نیز منابع محلی در استان عدن از خروج فوری نیروهای سعودی و تعطیلی کامل پروازها در فرودگاه این شهر خبر دادند.

به نوشته وبگاه الخبر الیمنی، عربستان سعودی صبح امروز ده‌ها نیروی نظامی خود را با یک هواپیمای ترابری نظامی از عدن خارج کرده است؛ نیروهایی که در مقرها و برخی پادگان‌های این کشور در عدن حضور داشتند.

هم زمان، منبعی در دولت وابسته به ریاض اعلام کرد که عربستان سعودی، صدور هرگونه مجوز برای پروازهای غیرنظامی از و به فرودگاه عدن را متوقف کرده و عملاً فضای هوایی یمن را بسته است؛ اقدامی که به گفته یک منبع دولتی در عدن، پیام هشدارآمیز ریاض به دلیل اقدامات شورای انتقالی در استان‌های شرقی ارزیابی می‌شود.

رسانه‌های یمنی نیز گزارش داده‌اند که فضای هوایی این کشور، که تحت کنترل نیروهای وابسته به ائتلاف سعودی قرار دارد، به صورت کامل و ناگهانی بسته شده است.

وبسایت الموقع پست نیز نوشت ائتلاف سعودی صدور مجوزهای پرواز در آسمان یمن را بر عهده دارد و تمامی پروازها از بامداد امروز به شکل ناگهانی لغو شده‌اند.